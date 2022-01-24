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https://arabic.sputniknews.com/20220124/السفير-المصري-لدى-الرباط-لصحيفة-مغربية-لا-نعترف-بـالجمهورية-الصحراوية--1056997409.html
السفير المصري لدى الرباط لصحيفة مغربية: لا نعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"
السفير المصري لدى الرباط لصحيفة مغربية: لا نعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"
كشف ياسر مصطفى كمال عثمان، سفير مصر لدى الرباط، عدم اعتراف بلاده بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" وأنها لا تقيم أي علاقة معها، مشددا على دعم مصر للوحدة الترابية... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:44+0000
2022-01-24T12:44+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "هسبريس" المغربية مع السفير المصري، قال خلاله إن مصر شاركت في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة لدعم خطة الحكم الذاتي في يناير/كانون الثاني 2021، وشدد على أن الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب لا يقبل التأويل أو التشكيك.وقال عثمان إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يستعد لزيارة المغرب بدعوة من نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وهي الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية.وأكد السفير المصري على أنه تم إنهاء الخلاف الأخير بين المغرب ومصر بشأن التبادل التجاري، وذلك بعد مشاورات بين مسؤولين البلدين، كاشفا وجود خطة مقترحة تركز على الجانبين الاقتصادي والاستثماري لتطوير العلاقات التي لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والإستراتيجية والتاريخية بين الرباط والقاهرة.تأتي تصريحات السفير ياسر مصطفى كمال عثمان في أول ظهرو إعلامي له بعدما استقبله العاهل المغربي العاهل محمد السادس، حيث قدم عثمان له أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية.يذكر أن عثمان كان قد تدرج في عدد من المناصب الدبلوماسية، أبرزها مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين، وسفير مصر لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، كما كانت له تجربة دبلوماسية في جامعة الدول العربية وغيرها.
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العالم العربي

السفير المصري لدى الرباط لصحيفة مغربية: لا نعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"

12:44 GMT 24.01.2022
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الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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كشف ياسر مصطفى كمال عثمان، سفير مصر لدى الرباط، عدم اعتراف بلاده بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" وأنها لا تقيم أي علاقة معها، مشددا على دعم مصر للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "هسبريس" المغربية مع السفير المصري، قال خلاله إن مصر شاركت في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة لدعم خطة الحكم الذاتي في يناير/كانون الثاني 2021، وشدد على أن الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب لا يقبل التأويل أو التشكيك.
وقال عثمان إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يستعد لزيارة المغرب بدعوة من نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وهي الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية.
وأكد السفير المصري على أنه تم إنهاء الخلاف الأخير بين المغرب ومصر بشأن التبادل التجاري، وذلك بعد مشاورات بين مسؤولين البلدين، كاشفا وجود خطة مقترحة تركز على الجانبين الاقتصادي والاستثماري لتطوير العلاقات التي لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والإستراتيجية والتاريخية بين الرباط والقاهرة.
تأتي تصريحات السفير ياسر مصطفى كمال عثمان في أول ظهرو إعلامي له بعدما استقبله العاهل المغربي العاهل محمد السادس، حيث قدم عثمان له أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية.
يذكر أن عثمان كان قد تدرج في عدد من المناصب الدبلوماسية، أبرزها مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين، وسفير مصر لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، كما كانت له تجربة دبلوماسية في جامعة الدول العربية وغيرها.
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