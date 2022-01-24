https://arabic.sputniknews.com/20220124/السيسي-يستقبل-الرئيس-الجزائري-في-القاهرة-بأول-زيارة-له-إلى-مصر-فيديو-1057034228.html

السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة بأول زيارة له إلى مصر... فيديو

السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة بأول زيارة له إلى مصر... فيديو

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في ‏العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة رسمية للأخير إلى مصر. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T16:33+0000

2022-01-24T16:33+0000

2022-01-24T16:33+0000

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ونشرت قنوات مصرية فيديوهات لاستقبال السيسي لتبون في مطار القاهرة الدولي.وأشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يجري زيارة عمل للقاهرة تستمر لمدة يومين.وتأتي زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمصر في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.وقال نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، فؤاد سبوتة، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.وأضاف أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.كما يرى سبوتة أن الزيارة "تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220124/نائب-رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-يكشف-لـسبوتنيك-محاور-النقاش-بين-تبون-والسيسي-1057024363.html

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العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجزائر