تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/السيسي-يستقبل-الرئيس-الجزائري-في-القاهرة-بأول-زيارة-له-إلى-مصر-فيديو-1057034228.html
السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة بأول زيارة له إلى مصر... فيديو
السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة بأول زيارة له إلى مصر... فيديو
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في ‏العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة رسمية للأخير إلى مصر. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:33+0000
2022-01-24T16:33+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_7db22248d9e2e92ec72bd6931d6bae73.jpg
ونشرت قنوات مصرية فيديوهات لاستقبال السيسي لتبون في مطار القاهرة الدولي.وأشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يجري زيارة عمل للقاهرة تستمر لمدة يومين.وتأتي زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمصر في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.وقال نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، فؤاد سبوتة، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.وأضاف أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.كما يرى سبوتة أن الزيارة "تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/نائب-رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-يكشف-لـسبوتنيك-محاور-النقاش-بين-تبون-والسيسي-1057024363.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c492502cbad05acb219427d32b994b17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجزائر

السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة بأول زيارة له إلى مصر... فيديو

16:33 GMT 24.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في ‏العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة رسمية للأخير إلى مصر.
ونشرت قنوات مصرية فيديوهات لاستقبال السيسي لتبون في مطار القاهرة الدولي.
وأشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يجري زيارة عمل للقاهرة تستمر لمدة يومين.
وتأتي زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمصر في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" محاور النقاش بين تبون والسيسي
13:10 GMT
وقال نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، فؤاد سبوتة، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.
وأضاف أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.
كما يرى سبوتة أن الزيارة "تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية