الشرطة العراقية تكشف ملابسات إطلاق نار أمام مستشفى الحسيني

ونقلت "السومرية نيوز" عن مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الإثنين، توضيحا بشأن إطلاق النار الذي حصل الليلة الماضية بالقرب من مدينة الإمام الحسين الطبية.وقال البيان إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقاطع فيديو قرب مدينة الإمام الحسين الطبية، ونود أن نوضح أن ما حصل هو مشاجرة بين طرفين ومحاولتهم الاعتداء على الكوادر الطبية والأمنية".توجهت على الفور مفارز من مديرية شرطة كربلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحاليا الوضع الأمني جيد ولا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الحادث، بحسب البيان.ودعت مديرية شرطة محافظة كربلاء وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في تناولت الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، إذ أن مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية أخذت على عاتقها الحفاظ على الأمن المجتمعي وفرض القانون".يذكر أن محافظة كربلاء كانت قد شهدت، ليل الأحد، إطلاق نار كثيف تسبب في هلع المواطنين أمام مستشفى الحسيني.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
كشفت الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، ملابسات حادث إطلاق نار أمام مستشفى الحسيني بمحافظة كربلاء مساء أمس الأحد.
ونقلت "السومرية نيوز" عن مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الإثنين، توضيحا بشأن إطلاق النار الذي حصل الليلة الماضية بالقرب من مدينة الإمام الحسين الطبية.
وقال البيان إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقاطع فيديو قرب مدينة الإمام الحسين الطبية، ونود أن نوضح أن ما حصل هو مشاجرة بين طرفين ومحاولتهم الاعتداء على الكوادر الطبية والأمنية".
توجهت على الفور مفارز من مديرية شرطة كربلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحاليا الوضع الأمني جيد ولا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الحادث، بحسب البيان.
ودعت مديرية شرطة محافظة كربلاء وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في تناولت الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، إذ أن مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية أخذت على عاتقها الحفاظ على الأمن المجتمعي وفرض القانون".
يذكر أن محافظة كربلاء كانت قد شهدت، ليل الأحد، إطلاق نار كثيف تسبب في هلع المواطنين أمام مستشفى الحسيني.