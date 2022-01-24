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الصين تجري اختبارات كورونا لأي شخص يشتري أدوية البرد
الصين تجري اختبارات كورونا لأي شخص يشتري أدوية البرد
فرضت العاصمة الصينية من أي شخص يشتري الأدوية المضادة للحمى والمتاحة بشكل شائع وتستخدم مع أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا، الخضوع لاختبارات "كوفيد 19". 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:57+0000
2022-01-24T13:58+0000
الصين
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ويأتي ذلك، حيث تحاول السلطات القضاء على إصابات فيروس كورونا غير المكتشفة، دون إغلاق المدينة الأكثر أهمية في البلاد والتي تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية الأسبوع المقبل.وسيحصل سكان بكين الذين يشترون خافضات الحرارة والأدوية المضادة للفيروسات والأدوية التي تستهدف السعال والتهاب الحلق، على تنبيه عبر تطبيق الهاتف المحمول الذي تستخدمه الصين لتتبع المخالطين، والذي يفحص بشكل متكرر للسماح بدخول الأماكن العامة.وقالت لجنة الصحة لبلدية بكين، يوم الأحد، إن مشتري هذه الأدوية سيحتاج بعد ذلك إلى إجراء اختبار "كوفيد 19" في غضون 72 ساعة وإلا سيواجه قيودا على الحركة.يفرض المسؤولون متطلبات صارمة بشكل متزايد في الوقت الذي يحاولون فيه احتواء تفجر متزامن لمتحورين مختلفين من الفيروس ضربا المدينة قبل الألعاب الأولمبية الشتوية وانتشرا في ثلاث مقاطعات أخرى.رغم أن الصين أغلقت مدنا أصغر مثل شيان بسبب تصاعد الإصابات، إلا أن لديها مساحة أقل لمثل هذا التشديد في بكين، موطن النخبة السياسية والثقافية فيها، وحيث يصل الآن كبار الشخصيات والرياضيون الدوليون لحضور الحدث الرياضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الصين-تقرر-عودة-إجراء-المسحة-الشرجية-للكشف-عن-كورونا-1056828327.html
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الصين

الصين تجري اختبارات كورونا لأي شخص يشتري أدوية البرد

13:57 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 13:58 GMT 24.01.2022)
© AP Photo / Andy Wongاجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022
اجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Andy Wong
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فرضت العاصمة الصينية من أي شخص يشتري الأدوية المضادة للحمى والمتاحة بشكل شائع وتستخدم مع أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا، الخضوع لاختبارات "كوفيد 19".
ويأتي ذلك، حيث تحاول السلطات القضاء على إصابات فيروس كورونا غير المكتشفة، دون إغلاق المدينة الأكثر أهمية في البلاد والتي تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية الأسبوع المقبل.
وسيحصل سكان بكين الذين يشترون خافضات الحرارة والأدوية المضادة للفيروسات والأدوية التي تستهدف السعال والتهاب الحلق، على تنبيه عبر تطبيق الهاتف المحمول الذي تستخدمه الصين لتتبع المخالطين، والذي يفحص بشكل متكرر للسماح بدخول الأماكن العامة.
اجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الصين تقرر عودة إجراء المسحة الشرجية للكشف عن كورونا
22 يناير, 07:54 GMT
وقالت لجنة الصحة لبلدية بكين، يوم الأحد، إن مشتري هذه الأدوية سيحتاج بعد ذلك إلى إجراء اختبار "كوفيد 19" في غضون 72 ساعة وإلا سيواجه قيودا على الحركة.
يفرض المسؤولون متطلبات صارمة بشكل متزايد في الوقت الذي يحاولون فيه احتواء تفجر متزامن لمتحورين مختلفين من الفيروس ضربا المدينة قبل الألعاب الأولمبية الشتوية وانتشرا في ثلاث مقاطعات أخرى.
رغم أن الصين أغلقت مدنا أصغر مثل شيان بسبب تصاعد الإصابات، إلا أن لديها مساحة أقل لمثل هذا التشديد في بكين، موطن النخبة السياسية والثقافية فيها، وحيث يصل الآن كبار الشخصيات والرياضيون الدوليون لحضور الحدث الرياضي.
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