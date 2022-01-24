الطيران الأمريكي يدمر مبان ومؤسسات في الحسكة شمال شرقي سوريا

وبحسب الوكالة: "قام طيران الاحتلال الأمريكي بقصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات بالمدينة ما أدى لتدمير مرآب الآليات فيه".وأضافت الوكالة، أن "الطيران أقدم على قصف عدة نقاط في محيط الصوامع بمركز حبوب غويران بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية".وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري وقعت اشتباكات مسلحة داخل سجن الثانوية الصناعية الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وعناصر من "قسد"، بعد عصيان داخل السجن وتفجير سيارتين مفخختين على أسواره.
أعلنت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، عن قيام الطيران الحربي الأمريكي بتدمير عدد من المباني والمؤسسات في محيط سجن الصناعة بالحسكة، بالإضافة إلى قصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات بالمدينة.
وبحسب الوكالة: "قام طيران الاحتلال الأمريكي بقصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات بالمدينة ما أدى لتدمير مرآب الآليات فيه".
وأضافت الوكالة، أن "الطيران أقدم على قصف عدة نقاط في محيط الصوامع بمركز حبوب غويران بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية".
وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري وقعت اشتباكات مسلحة داخل سجن الثانوية الصناعية الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وعناصر من "قسد"، بعد عصيان داخل السجن وتفجير سيارتين مفخختين على أسواره.