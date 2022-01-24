العاصمة اليونانية تشهد تساقطا نادرا وكثيفا للثلوج يؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية

وحسب رويترز، فعندما اجتاحت العاصفة، التي أطلق عليها اسم "إلبيدا"، غطت الثلوج أثينا وضواحيها، وحاولت فرق الإنقاذ تعبيد الطرق لخروج السيارات العالقة لساعات على الطريق الدائري بأثينا.إلى ذلك فقد عُلقت خدمات القطارات والحافلات في العاصمة أثينا، وكذلك الرحلات الجوية.وألغت شركة طيران إيجه اليونانية جميع الرحلات باستثناء خمس رحلات يوم الاثنين وقالت إنها تتوقع تعطل المواعيد يوم الثلاثاء وربما الأربعاء.كما اضطرت السلطات التركية إلى وقف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المدينة، في حين تسبب الطقس الشتوي في تعكير حركة النقل في جميع أنحاء البلاد.وعادة ما يكون تساقط الثلوج بغزارة نادرًا في أثينا، لكنها تتعرض الآن لعواصف ثلجية للعام الثاني على التوالي.وقال مسؤولو الصحة إن منشآت التطعيم ضد كورونا في منطقة أثينا الأوسع وفي جزيرة إيفيا القريبة أغلقت.كما سيتم إغلاق الخدمات الحكومية والمدارس والمتاجر غير الأساسية والبنوك في هاتين المنطقتين وفي العديد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى يوم الأربعاء.قال كريستوس ستيليانيدس، وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان: "ستكون ليلة صعبة".
وعادة ما يكون تساقط الثلوج بغزارة نادرًا في أثينا، لكنها تتعرض الآن لعواصف ثلجية للعام الثاني على التوالي.
وقال مسؤولو الصحة إن منشآت التطعيم ضد كورونا في منطقة أثينا الأوسع وفي جزيرة إيفيا القريبة أغلقت.
كما سيتم إغلاق الخدمات الحكومية والمدارس والمتاجر غير الأساسية والبنوك في هاتين المنطقتين وفي العديد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى يوم الأربعاء.
قال كريستوس ستيليانيدس، وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان: "ستكون ليلة صعبة".