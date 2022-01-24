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https://arabic.sputniknews.com/20220124/العاصمة-اليونانية-تشهد-تساقطا-نادرا-وكثيفا-للثلوج-يؤدي-إلى-تعطيل-الرحلات-الجوية-1057042548.html
العاصمة اليونانية تشهد تساقطا نادرا وكثيفا للثلوج يؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية
العاصمة اليونانية تشهد تساقطا نادرا وكثيفا للثلوج يؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية
غطت الثلوج الكثيفة العاصمة اليونانية يوم الاثنين، من تل الأكروبوليس إلى الساحل في الجنوب، مما عطل الحركة الجوية، وأوقف النقل والتطعيمات ضد كورونا، وأجبر... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T20:58+0000
2022-01-24T20:58+0000
اليونان
أثينا
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وحسب رويترز، فعندما اجتاحت العاصفة، التي أطلق عليها اسم "إلبيدا"، غطت الثلوج أثينا وضواحيها، وحاولت فرق الإنقاذ تعبيد الطرق لخروج السيارات العالقة لساعات على الطريق الدائري بأثينا.إلى ذلك فقد عُلقت خدمات القطارات والحافلات في العاصمة أثينا، وكذلك الرحلات الجوية.وألغت شركة طيران إيجه اليونانية جميع الرحلات باستثناء خمس رحلات يوم الاثنين وقالت إنها تتوقع تعطل المواعيد يوم الثلاثاء وربما الأربعاء.كما اضطرت السلطات التركية إلى وقف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المدينة، في حين تسبب الطقس الشتوي في تعكير حركة النقل في جميع أنحاء البلاد.وعادة ما يكون تساقط الثلوج بغزارة نادرًا في أثينا، لكنها تتعرض الآن لعواصف ثلجية للعام الثاني على التوالي.وقال مسؤولو الصحة إن منشآت التطعيم ضد كورونا في منطقة أثينا الأوسع وفي جزيرة إيفيا القريبة أغلقت.كما سيتم إغلاق الخدمات الحكومية والمدارس والمتاجر غير الأساسية والبنوك في هاتين المنطقتين وفي العديد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى يوم الأربعاء.قال كريستوس ستيليانيدس، وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان: "ستكون ليلة صعبة".
https://arabic.sputniknews.com/20190105/اليونان-عواصف-ثلجية-1038026932.html
https://arabic.sputniknews.com/20211218/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-اليونان-1054288505.html
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اليونان, أثينا

العاصمة اليونانية تشهد تساقطا نادرا وكثيفا للثلوج يؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية

20:58 GMT 24.01.2022
© REUTERS / DAVID DELGADOتساقط ثلوج كثيفة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 17 ديسمبر 2020
تساقط ثلوج كثيفة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / DAVID DELGADO
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غطت الثلوج الكثيفة العاصمة اليونانية يوم الاثنين، من تل الأكروبوليس إلى الساحل في الجنوب، مما عطل الحركة الجوية، وأوقف النقل والتطعيمات ضد كورونا، وأجبر المدارس على الإغلاق.
وحسب رويترز، فعندما اجتاحت العاصفة، التي أطلق عليها اسم "إلبيدا"، غطت الثلوج أثينا وضواحيها، وحاولت فرق الإنقاذ تعبيد الطرق لخروج السيارات العالقة لساعات على الطريق الدائري بأثينا.
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إلى ذلك فقد عُلقت خدمات القطارات والحافلات في العاصمة أثينا، وكذلك الرحلات الجوية.
وألغت شركة طيران إيجه اليونانية جميع الرحلات باستثناء خمس رحلات يوم الاثنين وقالت إنها تتوقع تعطل المواعيد يوم الثلاثاء وربما الأربعاء.
كما اضطرت السلطات التركية إلى وقف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المدينة، في حين تسبب الطقس الشتوي في تعكير حركة النقل في جميع أنحاء البلاد.
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وعادة ما يكون تساقط الثلوج بغزارة نادرًا في أثينا، لكنها تتعرض الآن لعواصف ثلجية للعام الثاني على التوالي.
وقال مسؤولو الصحة إن منشآت التطعيم ضد كورونا في منطقة أثينا الأوسع وفي جزيرة إيفيا القريبة أغلقت.
كما سيتم إغلاق الخدمات الحكومية والمدارس والمتاجر غير الأساسية والبنوك في هاتين المنطقتين وفي العديد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى يوم الأربعاء.
قال كريستوس ستيليانيدس، وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان: "ستكون ليلة صعبة".
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