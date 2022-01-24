https://arabic.sputniknews.com/20220124/العثور-على-طائرة-عسكرية-بعد-77-عاما-من-تحطمها-1057033788.html

العثور على طائرة عسكرية بعد 77 عاما من تحطمها

العثور على طائرة عسكرية بعد 77 عاما من تحطمها

عثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية في جبال الهيمالايا الهندية النائية، بعد قرابة 77 عاما من تحطمها وعدم نجاة أحد على متنها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T16:29+0000

2022-01-24T16:29+0000

2022-01-24T16:29+0000

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كانت طائرة النقل "سي 46" تقل 13 شخصا من كونمينغ في جنوب الصين عندما اختفت خلال طقس عاصف فوق امتداد جبلي بولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من عام 1945، بحسب "فرانس برس".وقال كلايتون كوهليس، المغامر الأمريكي الذي قاد المهمة بعد طلب من ابن أحد أولئك الذين كانوا على متن الرحلة المنكوبة: "لم يسمع أي شيء عن هذه الطائرة مرة أخرى، اختفت ببساطة".كانت مهمة البحث عن الطائرة قاتلة؛ في عام 2018، لقي 3 صيادين مصرعهم بسبب انخفاض حرارة الجسم في نفس المنطقة عندما وقعوا في عاصفة ثلجية غير موسمية في سبتمبر/ أيلول، على حد قول كوهليس، فيما نجا اثنان آخران "بالكاد أحياء".وأضاف: "كان المرشدون والعتالون الذين استخدموا غير مرتاحين للغاية بشأن موقع معسكرنا المرتفع".لكن الفريق حدد موقع الطائرة في النهاية على قمة جبل مكسو بالثلوج الشهر الماضي، حيث تمكنوا من تحديد الحطام من خلال رقم الذيل. لم يكن هناك بقايا بشرية في ما تبقى من المركبة.تم تكليف كوهليس بإجراء البحث بواسطة بيل شيرار، والذي كان والده ضابطا على متن الطائرة عندما تحطمت.وقال شيرير من نيويورك: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بسعادة غامرة لمجرد معرفة مكانه. إنه أمر محزن ولكنه سعيد، لقد نشأت دون أب، وكل ما يمكنني التفكير فيه هو والدتي المسكينة، وحصولها على برقية تفيد بأن زوجها مفقود. بقيت معي وأنا طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".فُقدت مئات الطائرات العسكرية الأمريكية حول مسرح العمليات في الهند والصين وميانمار خلال الحرب العالمية الثانية.في حين أن النيران المعادية من القوات اليابانية تسببت في خسائر الطائرات، رجح كوهليس سقوط الغالبية بسبب الأضرار الجليدية والرياح الناتجة عن قوة الأعاصير وغيرها من الظروف الجوية القاسية.

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