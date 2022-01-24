تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/العثور-على-طائرة-عسكرية-بعد-77-عاما-من-تحطمها-1057033788.html
العثور على طائرة عسكرية بعد 77 عاما من تحطمها
العثور على طائرة عسكرية بعد 77 عاما من تحطمها
عثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية في جبال الهيمالايا الهندية النائية، بعد قرابة 77 عاما من تحطمها وعدم نجاة أحد على متنها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:29+0000
2022-01-24T16:29+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049190819_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a7329c447379acb9eb3724d59354116d.jpg
كانت طائرة النقل "سي 46" تقل 13 شخصا من كونمينغ في جنوب الصين عندما اختفت خلال طقس عاصف فوق امتداد جبلي بولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من عام 1945، بحسب "فرانس برس".وقال كلايتون كوهليس، المغامر الأمريكي الذي قاد المهمة بعد طلب من ابن أحد أولئك الذين كانوا على متن الرحلة المنكوبة: "لم يسمع أي شيء عن هذه الطائرة مرة أخرى، اختفت ببساطة".كانت مهمة البحث عن الطائرة قاتلة؛ في عام 2018، لقي 3 صيادين مصرعهم بسبب انخفاض حرارة الجسم في نفس المنطقة عندما وقعوا في عاصفة ثلجية غير موسمية في سبتمبر/ أيلول، على حد قول كوهليس، فيما نجا اثنان آخران "بالكاد أحياء".وأضاف: "كان المرشدون والعتالون الذين استخدموا غير مرتاحين للغاية بشأن موقع معسكرنا المرتفع".لكن الفريق حدد موقع الطائرة في النهاية على قمة جبل مكسو بالثلوج الشهر الماضي، حيث تمكنوا من تحديد الحطام من خلال رقم الذيل. لم يكن هناك بقايا بشرية في ما تبقى من المركبة.تم تكليف كوهليس بإجراء البحث بواسطة بيل شيرار، والذي كان والده ضابطا على متن الطائرة عندما تحطمت.وقال شيرير من نيويورك: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بسعادة غامرة لمجرد معرفة مكانه. إنه أمر محزن ولكنه سعيد، لقد نشأت دون أب، وكل ما يمكنني التفكير فيه هو والدتي المسكينة، وحصولها على برقية تفيد بأن زوجها مفقود. بقيت معي وأنا طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".فُقدت مئات الطائرات العسكرية الأمريكية حول مسرح العمليات في الهند والصين وميانمار خلال الحرب العالمية الثانية.في حين أن النيران المعادية من القوات اليابانية تسببت في خسائر الطائرات، رجح كوهليس سقوط الغالبية بسبب الأضرار الجليدية والرياح الناتجة عن قوة الأعاصير وغيرها من الظروف الجوية القاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/تعليق-العمل-مؤقتا-بمطار-إسطنبول-لأول-مرة-منذ-افتتاحه-1057030409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049190819_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_18f77416efac968c3df4a3524609a7a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

العثور على طائرة عسكرية بعد 77 عاما من تحطمها

16:29 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الذهاب إلى بنك الصورإحدى طائرات "دوغلاس" التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا خلال الحرب العالمية الثانية ضمن الإمدادات المؤجّرة التي يجب سداد قيمتها بعد الحرب
إحدى طائرات دوغلاس التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا خلال الحرب العالمية الثانية ضمن الإمدادات المؤجّرة التي يجب سداد قيمتها بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عثر على طائرة عسكرية أمريكية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية في جبال الهيمالايا الهندية النائية، بعد قرابة 77 عاما من تحطمها وعدم نجاة أحد على متنها.
كانت طائرة النقل "سي 46" تقل 13 شخصا من كونمينغ في جنوب الصين عندما اختفت خلال طقس عاصف فوق امتداد جبلي بولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من عام 1945، بحسب "فرانس برس".
وقال كلايتون كوهليس، المغامر الأمريكي الذي قاد المهمة بعد طلب من ابن أحد أولئك الذين كانوا على متن الرحلة المنكوبة: "لم يسمع أي شيء عن هذه الطائرة مرة أخرى، اختفت ببساطة".
كانت مهمة البحث عن الطائرة قاتلة؛ في عام 2018، لقي 3 صيادين مصرعهم بسبب انخفاض حرارة الجسم في نفس المنطقة عندما وقعوا في عاصفة ثلجية غير موسمية في سبتمبر/ أيلول، على حد قول كوهليس، فيما نجا اثنان آخران "بالكاد أحياء".
وأضاف: "كان المرشدون والعتالون الذين استخدموا غير مرتاحين للغاية بشأن موقع معسكرنا المرتفع".
لكن الفريق حدد موقع الطائرة في النهاية على قمة جبل مكسو بالثلوج الشهر الماضي، حيث تمكنوا من تحديد الحطام من خلال رقم الذيل. لم يكن هناك بقايا بشرية في ما تبقى من المركبة.
مطار أتاتورك، اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
تعليق العمل مؤقتا بمطار إسطنبول لأول مرة منذ افتتاحه
15:06 GMT
تم تكليف كوهليس بإجراء البحث بواسطة بيل شيرار، والذي كان والده ضابطا على متن الطائرة عندما تحطمت.
وقال شيرير من نيويورك: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بسعادة غامرة لمجرد معرفة مكانه. إنه أمر محزن ولكنه سعيد، لقد نشأت دون أب، وكل ما يمكنني التفكير فيه هو والدتي المسكينة، وحصولها على برقية تفيد بأن زوجها مفقود. بقيت معي وأنا طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".
فُقدت مئات الطائرات العسكرية الأمريكية حول مسرح العمليات في الهند والصين وميانمار خلال الحرب العالمية الثانية.
في حين أن النيران المعادية من القوات اليابانية تسببت في خسائر الطائرات، رجح كوهليس سقوط الغالبية بسبب الأضرار الجليدية والرياح الناتجة عن قوة الأعاصير وغيرها من الظروف الجوية القاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية