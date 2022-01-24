العراق مقتل 4 واعتقال 7 من "داعش" شمالي البلاد

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات "إف- 16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعا".وأوضح رسول في بيان بحسب "السومرية نيوز"، أن هذه العملية "تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".وأمس الأول (السبت)، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي (تابعة لوزارة الدفاع)، مقتل قياديين اثنين في تنظيم "داعش" يرتديان حزامين ناسفين بضربة جوية شمالي العراق.وفي سياق متصل، أعلنت الخلية اليوم الإثنين، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين (شمال).وقالت في بيان: "نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد".والجمعة، قتل مسلحو "داعش" الإرهابي 11 منتسبا في الجيش العراقي، بهجوم في محافظة ديالى شرقي البلاد.وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
أعلن الجيش العراقي، اليوم الإثنين، مقتل 4 عناصر مسلحة من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربات جوية شمالي البلاد، إضافة إلى اعتقال 7 بينهم امرأة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات "إف- 16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعا".
وأوضح رسول في بيان بحسب "السومرية نيوز"، أن هذه العملية "تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".
بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi ، وثائراً لشهداءنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 اربع ضربات جوية… pic.twitter.com/HLg112QBaR
وأمس الأول (السبت)، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي (تابعة لوزارة الدفاع)، مقتل قياديين اثنين في تنظيم "داعش" يرتديان حزامين ناسفين بضربة جوية شمالي العراق.
وفي سياق متصل، أعلنت الخلية اليوم الإثنين، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين (شمال).
وقالت في بيان: "نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد".
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.