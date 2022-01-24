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العراق مقتل 4 واعتقال 7 من "داعش" شمالي البلاد
العراق مقتل 4 واعتقال 7 من "داعش" شمالي البلاد
أعلن الجيش العراقي، اليوم الإثنين، مقتل 4 عناصر مسلحة من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربات جوية شمالي البلاد، إضافة إلى اعتقال 7 بينهم امرأة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T09:01+0000
2022-01-24T09:01+0000
أخبار العراق اليوم
محافظة صلاح الدين
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات "إف- 16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعا".وأوضح رسول في بيان بحسب "السومرية نيوز"، أن هذه العملية "تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".وأمس الأول (السبت)، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي (تابعة لوزارة الدفاع)، مقتل قياديين اثنين في تنظيم "داعش" يرتديان حزامين ناسفين بضربة جوية شمالي العراق.وفي سياق متصل، أعلنت الخلية اليوم الإثنين، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين (شمال).وقالت في بيان: "نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد".والجمعة، قتل مسلحو "داعش" الإرهابي 11 منتسبا في الجيش العراقي، بهجوم في محافظة ديالى شرقي البلاد.وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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أخبار العراق اليوم, محافظة صلاح الدين, تنظيم داعش الأرهابي, العراق

العراق مقتل 4 واعتقال 7 من "داعش" شمالي البلاد

09:01 GMT 24.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلن الجيش العراقي، اليوم الإثنين، مقتل 4 عناصر مسلحة من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربات جوية شمالي البلاد، إضافة إلى اعتقال 7 بينهم امرأة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات "إف- 16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعا".
وأوضح رسول في بيان بحسب "السومرية نيوز"، أن هذه العملية "تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".
وأمس الأول (السبت)، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي (تابعة لوزارة الدفاع)، مقتل قياديين اثنين في تنظيم "داعش" يرتديان حزامين ناسفين بضربة جوية شمالي العراق.
وفي سياق متصل، أعلنت الخلية اليوم الإثنين، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين (شمال).
وقالت في بيان: "نتيجة لتكثيف الجهد الامني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين بضمنهم امرأة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد".
والجمعة، قتل مسلحو "داعش" الإرهابي 11 منتسبا في الجيش العراقي، بهجوم في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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