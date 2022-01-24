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https://arabic.sputniknews.com/20220124/العودة-للمدارس-تهدد-بذروة-جديدة-لأوميكرون-في-أستراليا-1056897101.html
العودة للمدارس تهدد بذروة جديدة لأوميكرون في أستراليا
العودة للمدارس تهدد بذروة جديدة لأوميكرون في أستراليا
سجلت أستراليا، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع ارتفاع جديد في عدد الوفيات، في ظل وصول تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى لذروته. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T09:08+0000
2022-01-24T09:08+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
أستراليا
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وبحسب وكالة "رويترز"، حذرت السلطات من احتمال زيادة العدد بعد عودة الطلاب إلى المدارس المقرر مطلع الأسبوع المقبل، مع نهاية عطلة نهاية العام.وبلغ عدد الإصابات الجديدة 40 ألفا و681، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغت قرابة ثلاثة أمثال هذا العدد في وقت سابق من هذا الشهر.فيما سجلت 58 وفاة، معظمها في أكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان- نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند- وجاء العدد متمشيا مع عدد وفيات اليوم السابق، ولكنه لا يزال من أعلى المعدلات خلال الجائحة.وتحاول أستراليا، المصنف اقتصادها رقم 13 على مستوى العالم، تحقيق التوازن بين رفع القيود، بعد عامين من فرضها، وفي نفس وقت، التعامل مع أكبر عدد من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة.واعتبرت السلطات في كانبرا أن تقديم جرعة تنشيطية من اللقاح سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات، كما أشارت إلى أن ثبات أعداد الحالات التي تعالج في المستشفيات علامة على أن التفشي بلغ أسوأ حالاته وسيبدأ الوضع في التحسن.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/أستراليا-تسجل-عدد-وفيات-غير-مسبوق-مع-زيادة-أوميكرون-نقل-المصابين-للمستشفيات-1056457533.html
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فيروس كورونا, أوميكرون, أستراليا

العودة للمدارس تهدد بذروة جديدة لأوميكرون في أستراليا

09:08 GMT 24.01.2022
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS
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سجلت أستراليا، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع ارتفاع جديد في عدد الوفيات، في ظل وصول تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى لذروته.
وبحسب وكالة "رويترز"، حذرت السلطات من احتمال زيادة العدد بعد عودة الطلاب إلى المدارس المقرر مطلع الأسبوع المقبل، مع نهاية عطلة نهاية العام.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة 40 ألفا و681، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغت قرابة ثلاثة أمثال هذا العدد في وقت سابق من هذا الشهر.
فيما سجلت 58 وفاة، معظمها في أكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان- نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند- وجاء العدد متمشيا مع عدد وفيات اليوم السابق، ولكنه لا يزال من أعلى المعدلات خلال الجائحة.
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
أستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع زيادة أوميكرون نقل المصابين للمستشفيات
18 يناير, 03:03 GMT
وتحاول أستراليا، المصنف اقتصادها رقم 13 على مستوى العالم، تحقيق التوازن بين رفع القيود، بعد عامين من فرضها، وفي نفس وقت، التعامل مع أكبر عدد من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة.
واعتبرت السلطات في كانبرا أن تقديم جرعة تنشيطية من اللقاح سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات، كما أشارت إلى أن ثبات أعداد الحالات التي تعالج في المستشفيات علامة على أن التفشي بلغ أسوأ حالاته وسيبدأ الوضع في التحسن.
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