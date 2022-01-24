العودة للمدارس تهدد بذروة جديدة لأوميكرون في أستراليا

وبحسب وكالة "رويترز"، حذرت السلطات من احتمال زيادة العدد بعد عودة الطلاب إلى المدارس المقرر مطلع الأسبوع المقبل، مع نهاية عطلة نهاية العام.وبلغ عدد الإصابات الجديدة 40 ألفا و681، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغت قرابة ثلاثة أمثال هذا العدد في وقت سابق من هذا الشهر.فيما سجلت 58 وفاة، معظمها في أكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان- نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند- وجاء العدد متمشيا مع عدد وفيات اليوم السابق، ولكنه لا يزال من أعلى المعدلات خلال الجائحة.وتحاول أستراليا، المصنف اقتصادها رقم 13 على مستوى العالم، تحقيق التوازن بين رفع القيود، بعد عامين من فرضها، وفي نفس وقت، التعامل مع أكبر عدد من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة.واعتبرت السلطات في كانبرا أن تقديم جرعة تنشيطية من اللقاح سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات، كما أشارت إلى أن ثبات أعداد الحالات التي تعالج في المستشفيات علامة على أن التفشي بلغ أسوأ حالاته وسيبدأ الوضع في التحسن.
وتحاول أستراليا، المصنف اقتصادها رقم 13 على مستوى العالم، تحقيق التوازن بين رفع القيود، بعد عامين من فرضها، وفي نفس وقت، التعامل مع أكبر عدد من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة.
واعتبرت السلطات في كانبرا أن تقديم جرعة تنشيطية من اللقاح سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات، كما أشارت إلى أن ثبات أعداد الحالات التي تعالج في المستشفيات علامة على أن التفشي بلغ أسوأ حالاته وسيبدأ الوضع في التحسن.