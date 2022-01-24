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https://arabic.sputniknews.com/20220124/القوات-الأمريكية-في-قاعدة-الظفرة-تعلن-اعتراض-صاروخين-استخدما-لمهاجمة-الإمارات-1057040304.html
القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن "قواتها في قاعدة الظفرة الإماراتية اعترضت، فجر اليوم الاثنين، صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T19:38+0000
2022-01-24T19:38+0000
2022-01-24T19:47+0000
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أنصار الله
القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
19:38 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 24.01.2022)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن "قواتها في قاعدة الظفرة الإماراتية اعترضت، فجر اليوم الاثنين، صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات.