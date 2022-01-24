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القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
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القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن "قواتها في قاعدة الظفرة الإماراتية اعترضت، فجر اليوم الاثنين، صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
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القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات

19:38 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 24.01.2022)
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن "قواتها في قاعدة الظفرة الإماراتية اعترضت، فجر اليوم الاثنين، صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات.
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