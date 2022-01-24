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https://arabic.sputniknews.com/20220124/الكاظمي-يأمر-بثلاثة-إجراءات-لمعالجة-أزمة-نقص-الكهرباء-1056893850.html
الكاظمي يأمر بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الكهرباء
الكاظمي يأمر بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الكهرباء
وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T07:19+0000
2022-01-24T07:19+0000
العراق
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جاء هذا خلال اجتماع طارئ شارك فيه وزراء النفط والمالية والكهرباء، لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال الكاظمي إن الإجراء الأول لحل الأزمة يتمثل في زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تعاني من انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي.وحث رئيس الحكومة على متابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الأبيض وتوفير كميات إضافية في منافذ البيع.كما شدد الكاظمي على ضرورة توفير الوقود السائل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من إيران.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاجتماع الذي ترأسه الكاظمي عقد بسبب زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية جراء موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الشرطة-العراقية-تكشف-ملابسات-إطلاق-نار-أمام-مستشفى-الحسيني-1056892814.html
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العراق

الكاظمي يأمر بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الكهرباء

07:19 GMT 24.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد.
جاء هذا خلال اجتماع طارئ شارك فيه وزراء النفط والمالية والكهرباء، لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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وقال الكاظمي إن الإجراء الأول لحل الأزمة يتمثل في زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تعاني من انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي.
وحث رئيس الحكومة على متابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الأبيض وتوفير كميات إضافية في منافذ البيع.
كما شدد الكاظمي على ضرورة توفير الوقود السائل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من إيران.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاجتماع الذي ترأسه الكاظمي عقد بسبب زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية جراء موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني.
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