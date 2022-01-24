https://arabic.sputniknews.com/20220124/الكويت-إحالة-ضابطين-كبيرين-بالجيش-إلى-النيابة-للاشتباه-في-ارتكابهما-جريمة-الإضرار-بالمال-العام-1057038213.html

الكويت.. إحالة ضابطين كبيرين بالجيش إلى النيابة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار بالمال العام

الكويت.. إحالة ضابطين كبيرين بالجيش إلى النيابة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار بالمال العام

أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أنها أحالت ضابطين كبيرين بالجيش إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T18:32+0000

2022-01-24T18:32+0000

2022-01-24T18:32+0000

محاكم الكويت

أخبار الكويت اليوم

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وقالت الهيئة في منشور لها على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهم الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".وأشارت الهيئة إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".وأضافت الهيئة أنها "تثمن دور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق في مجال توفير كافة البيانات والمستندات".والثلاثاء الماضي ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب قدمه النائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب "إقحام" المرأة في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة الأربعاء المقبل سيصوت فيها النواب على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول أنها سلمت أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة.

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محاكم الكويت, أخبار الكويت اليوم