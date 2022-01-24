اللجنة العلمية بتونس: أوميكرون قد يحسن المناعة الناجمة عن اللقاحات

جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو اللجنة محجوب العوني، اليوم الاثنين، بحسب قناة "نسمة".واعتبر العوني أن الانتشار المكثف لمتحور أوميكرون قد يكون من محاسنه تعزيز المناعة الطبيعية ضد كورونا الناتجة عن تلقي التلقيح.واعتبر أن تحسين مستوى "التغطية المناعية" يبقى مرهونا بتلقي الجرعة الثالثة (التنشيطية) من اللقاح.إلا أنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف يشترط كذلك "عدم تسجيل تغيرات جينية تفرز طفرات أكثر خطورة من المتحور الأصلي لأوميكرون".ورغم تفشي أوميكرون، والذي وصلت معدلات الإصابة به 30% من مجموع العينات الخاضعة للتحاليل المخبرية، أكد العوني أن عدد المصابين في المستشفيات خلال الفترة الماضية تراجع بنسبة وصلت إلى 70% مقارته بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبرا ذلك مؤشرا مطمئنا عن الوضع الوبائي في البلاد.وأكد العوني وهو أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير شرقي البلاد، أن "التفشي الكبير لكورونا وتعدد موجاتها في تونس يشير الى أن جميع منازل التونسيين تقريبا قد سجلت حالات إصابة بكورونا طيلة فترة انتشار الجائحة التي ظهرت بالبلد مطلع شهر مارس/آذار 2020".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 7144 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 25988.
قالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، إن تفشي متحور "أوميكرون" قد يدعم ويحسن المناعة الناجمة عن تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو اللجنة محجوب العوني، اليوم الاثنين، بحسب قناة "نسمة".
واعتبر العوني أن الانتشار المكثف لمتحور أوميكرون قد يكون من محاسنه تعزيز المناعة الطبيعية ضد كورونا الناتجة عن تلقي التلقيح.
واعتبر أن تحسين مستوى "التغطية المناعية" يبقى مرهونا بتلقي الجرعة الثالثة (التنشيطية) من اللقاح.
إلا أنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف يشترط كذلك "عدم تسجيل تغيرات جينية تفرز طفرات أكثر خطورة من المتحور الأصلي لأوميكرون".
ورغم تفشي أوميكرون، والذي وصلت معدلات الإصابة به 30% من مجموع العينات الخاضعة للتحاليل المخبرية، أكد العوني أن عدد المصابين في المستشفيات خلال الفترة الماضية تراجع بنسبة وصلت إلى 70% مقارته بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبرا ذلك مؤشرا مطمئنا عن الوضع الوبائي في البلاد.
وأكد العوني وهو أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير شرقي البلاد، أن "التفشي الكبير لكورونا وتعدد موجاتها في تونس يشير الى أن جميع منازل التونسيين تقريبا قد سجلت حالات إصابة بكورونا طيلة فترة انتشار الجائحة التي ظهرت بالبلد مطلع شهر مارس/آذار 2020".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 7144 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 25988.