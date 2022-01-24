المبعوث الأمريكي للمناخ: نحن في ورطة وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك

وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال كيري: "العالم خارج المسار لتحقيق الهدف المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ"، مؤكدا: "نحن في ورطة، وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك".ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى الحاجة لتكثيف الجهود للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هذا العقد.تصريحات كيري جاءت خلال مشاركته في ما يعرف بـ "تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، والذي يشار إليه باسم "سي أو بي 27" والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومسؤولون من مصر، البلد المضيف لقمة الأمم المتحدة المقبلة.يشار إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة، المعروفة باسم "سي أو بي 27"، في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستحاول الحكومة عرض أعمالها الخاصة للتخلص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وإطلاق مشاريع بناء النقل العام. .وقال شكري "سنستمع إلى احتياجات وأولويات إفريقيا والدول النامية الأخرى التي عانت بشدة من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى الحاجة لتكثيف الجهود للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هذا العقد.
تصريحات كيري جاءت خلال مشاركته في ما يعرف بـ "تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، والذي يشار إليه باسم "سي أو بي 27" والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومسؤولون من مصر، البلد المضيف لقمة الأمم المتحدة المقبلة.
وأوضح كيري أنه يشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في استخدام الفحم في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه يخطط لبناء محطات فحم جديدة دون تكنولوجيا احتجاز الكربون.
يشار إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة، المعروفة باسم "سي أو بي 27"، في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستحاول الحكومة عرض أعمالها الخاصة للتخلص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وإطلاق مشاريع بناء النقل العام. .
من جهته قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر بصفتها مضيفة لقمة الأمم المتحدة للمناخ، ستسعى لتكون صوت الدول الإفريقية الأكثر تضررا من تغير المناخ، وستركز في تطبيق ما تم تقنينه في باريس.
وقال شكري "سنستمع إلى احتياجات وأولويات إفريقيا والدول النامية الأخرى التي عانت بشدة من الآثار السلبية لتغير المناخ".