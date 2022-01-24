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https://arabic.sputniknews.com/20220124/المبعوث-الأمريكي-للمناخ-نحن-في-ورطة-وأتمنى-أن-يفهم-العالم-بأسره-ذلك-1057033472.html
المبعوث الأمريكي للمناخ: نحن في ورطة وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك
المبعوث الأمريكي للمناخ: نحن في ورطة وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك
أكد المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري أن عدم تحقيق الأهداف الأساسية للقمم المناخية المتتابعة يجعل العالم في ورطة، على حد قوله. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:26+0000
2022-01-24T16:26+0000
جون كيري
أخبار المناخ في العالم
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال كيري: "العالم خارج المسار لتحقيق الهدف المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ"، مؤكدا: "نحن في ورطة، وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك".ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى الحاجة لتكثيف الجهود للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هذا العقد.تصريحات كيري جاءت خلال مشاركته في ما يعرف بـ "تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، والذي يشار إليه باسم "سي أو بي 27" والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومسؤولون من مصر، البلد المضيف لقمة الأمم المتحدة المقبلة.يشار إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة، المعروفة باسم "سي أو بي 27"، في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستحاول الحكومة عرض أعمالها الخاصة للتخلص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وإطلاق مشاريع بناء النقل العام. .وقال شكري "سنستمع إلى احتياجات وأولويات إفريقيا والدول النامية الأخرى التي عانت بشدة من الآثار السلبية لتغير المناخ".
https://arabic.sputniknews.com/20210720/لافروف-وكيري-يبحثان-الاستعدادات-المشتركة-لمؤتمر-المناخ-في-غلاسكو-1049619583.html
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جون كيري, أخبار المناخ في العالم

المبعوث الأمريكي للمناخ: نحن في ورطة وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك

16:26 GMT 24.01.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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أكد المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري أن عدم تحقيق الأهداف الأساسية للقمم المناخية المتتابعة يجعل العالم في ورطة، على حد قوله.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال كيري: "العالم خارج المسار لتحقيق الهدف المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ"، مؤكدا: "نحن في ورطة، وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشؤون المناخية جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2021
لافروف وكيري يبحثان الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ في غلاسكو
20 يوليو 2021, 18:02 GMT
ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى الحاجة لتكثيف الجهود للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هذا العقد.
تصريحات كيري جاءت خلال مشاركته في ما يعرف بـ "تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، والذي يشار إليه باسم "سي أو بي 27" والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومسؤولون من مصر، البلد المضيف لقمة الأمم المتحدة المقبلة.
وأوضح كيري أنه يشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في استخدام الفحم في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه يخطط لبناء محطات فحم جديدة دون تكنولوجيا احتجاز الكربون.
يشار إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة، المعروفة باسم "سي أو بي 27"، في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستحاول الحكومة عرض أعمالها الخاصة للتخلص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وإطلاق مشاريع بناء النقل العام. .

من جهته قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر بصفتها مضيفة لقمة الأمم المتحدة للمناخ، ستسعى لتكون صوت الدول الإفريقية الأكثر تضررا من تغير المناخ، وستركز في تطبيق ما تم تقنينه في باريس.

وقال شكري "سنستمع إلى احتياجات وأولويات إفريقيا والدول النامية الأخرى التي عانت بشدة من الآثار السلبية لتغير المناخ".
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