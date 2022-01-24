https://arabic.sputniknews.com/20220124/المستشارة-السابقة-للرئيس-الأمريكي-رونالد-ريغان-تحصل-على-الجنسية-الروسية-1057027856.html

المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي رونالد ريغان تحصل على الجنسية الروسية

المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي رونالد ريغان تحصل على الجنسية الروسية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،إن سوزان ماسي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، حصلت على جواز سفر روسي. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T14:33+0000

2022-01-24T14:33+0000

2022-01-24T14:33+0000

أخبار روسيا

الجنسية الروسية

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت ماسي قد مُنحت بالفعل الجنسية الروسية وسلمت جواز سفر يوم الاثنين "نعم ، إنها كذلك". كتاب عن روسياوأشارت وسائل إعلام روسية عن ماسي قولها "كان من المهم بالنسبة لي الحصول على الجنسية الروسية لمواصلة العمل على كتابي السابع عن روسيا".وأوضحت ماسي أنها لا تريد انتظار إصدار التأشيرة، فهي بحاجة إليها "لتكون قادرة على القدوم بسهولة، والبقاء هنا في روسيا، بحسب ما نقلت "غازيتا رو". طالما كان ذلك ضروريًا" للعمل، و"ثم اذهب إلى مكان آخر". خلال الحفل، شكرت مستشارة ريغان السابقة مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الذي كانت قد رأته مرارا في السابق عندما عمل سفيراً لروسيا لدى الولايات المتحدة من 1998 إلى 2008. في رأيها، كان "سفيرًا ناجحًا وشعبيًا لروسيا الاتحادية في الولايات المتحدة". هذا وكتب رونالد ريغان عن ماسي في 20 مايو 1986 في مذكراته: "إنها أفضل باحثة أعرفها عن الشعب الروسي". ولدت سوزان ماسي في نيويورك عام 1931 لدبلوماسية سويسرية. وفقًا للمعلومات الواردة على موقعها الرسمي على الإنترنت، فإنها تعمل على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة منذ 38 عامًا. في الولايات المتحدة، أصبحت كتبها Land of the Firebird وPavlovsk وLiving Mirror وJourney ونيكولاس وألكسندرا من أكثر الكتب مبيعًا. شاركت في تطوير المعارض الفنية مع العديد من المتاحف الفنية الرائدة مثل متحف الإرميتاج والمتروبوليتان. استشارها العديد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ. وفي 1984-1988 ساعدت رونالد ريغان. في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، التقيا 21 مرة. كما عملت في مجلس إدارة الرابطة الدولية لحقوق الإنسان. وفي عام 1991 تم تعيينها الشخص العادي الوحيد - عضو لجنة التنسيق الأسقفية الأرثوذكسية الدائمة، التي عقدت مناقشات كل عامين في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة مع رؤساء الكنائس بما في ذلك البطريرك أليكسي الثاني. جرت معظم لقاءات الكاتبة مع الزعيم الأمريكي في المكتب البيضاوي. وتلت الاجتماعات عشاء خاص مع الرئيس والسيدة ريغان. تمت دعوة ماسي أيضًا إلى عشاء الدولة التاريخي على شرف ميخائيل غورباتشوف وزوجته في ديسمبر 1987.

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أخبار روسيا, الجنسية الروسية