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https://arabic.sputniknews.com/20220124/الملك-سلمان-يصدر-أمرا-جديدا-بشأن-الإقامات-وتأشيرات-الخروج-والعودة-والزيارة-إلى-السعودية-1057030770.html
الملك سلمان يصدر أمرا جديدا بشأن الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة إلى السعودية
الملك سلمان يصدر أمرا جديدا بشأن الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة إلى السعودية
قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T15:21+0000
2022-01-24T15:21+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية- واس، إنه "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 مارس/ آذار المقبل".وأوضحت الوكالة أن "التمديد، الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين".وأضافت أن "التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج".وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت في وقت سابق تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه المدة "جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، مؤكدة أن "العمل يجري على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات".
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم

الملك سلمان يصدر أمرا جديدا بشأن الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة إلى السعودية

15:21 GMT 24.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية- واس، إنه "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 مارس/ آذار المقبل".
وأوضحت الوكالة أن "التمديد، الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين".
وأضافت أن "التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج".
وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت في وقت سابق تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه المدة "جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، مؤكدة أن "العمل يجري على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات".
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