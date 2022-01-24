"الناتو" يعزز تواجده في أوروبا الشرقية تزامنا مع الوضع في أوكرانيا

وبحسب البيان: "قام حلفاء الناتو بتنبيه القوات ونشر سفن وطائرات حربية إضافية في مواقع بأوروبا الشرقية، وبالتالي تعزيز الردع والدفاع بينما تواصل روسيا حشد قواتها حول أوكرانيا".وأشار الناتو إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، أدلى عدد من الحلفاء بتصريحات ذات صلة.وكما هو موضح في البيان: "ترسل الدنمارك فرقاطة إلى بحر البلطيق وتخطط لإرسال أربع مقاتلات من طراز "إف-16" لدعم مهمة الناتو الحالية لحماية المجال الجوي في ليتوانيا، وترسل إسبانيا سفنا للانضمام إلى قوات الناتو وتفكر أيضًا في إرسال طائرات إلى بلغاريا، بدورها فرنسا أعربت عن استعدادها لإرسال قوات تحت قيادة الناتو إلى رومانيا، وترسل هولندا طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-35" إلى بلغاريا في أبريل، بالإضافة إلى توفير وحدات برية وسفينة لقوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي، فيما قالت الولايات المتحدة أيضا إنها تدرس زيادة وجودها العسكري على الجناح الشرقي للتجالف".
أفاد موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت، اليوم الإثنين، بتعزيز وجوده في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع القوات في حالة استعداد.
وبحسب البيان: "قام حلفاء الناتو بتنبيه القوات ونشر سفن وطائرات حربية إضافية في مواقع بأوروبا الشرقية، وبالتالي تعزيز الردع والدفاع بينما تواصل روسيا حشد قواتها حول أوكرانيا".
وأشار الناتو إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، أدلى عدد من الحلفاء بتصريحات ذات صلة.
وكما هو موضح في البيان: "ترسل الدنمارك فرقاطة إلى بحر البلطيق وتخطط لإرسال أربع مقاتلات من طراز "إف-16" لدعم مهمة الناتو الحالية لحماية المجال الجوي في ليتوانيا، وترسل إسبانيا سفنا للانضمام إلى قوات الناتو وتفكر أيضًا في إرسال طائرات إلى بلغاريا، بدورها فرنسا أعربت عن استعدادها لإرسال قوات تحت قيادة الناتو إلى رومانيا، وترسل هولندا طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-35" إلى بلغاريا في أبريل، بالإضافة إلى توفير وحدات برية وسفينة لقوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي، فيما قالت الولايات المتحدة أيضا إنها تدرس زيادة وجودها العسكري على الجناح الشرقي للتجالف".