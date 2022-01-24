تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إعلام: رئيس بوركينا فاسو يستقيل من منصبه
https://arabic.sputniknews.com/20220124/امرأة-من-فلوريدا-تنجو-بأعجوبة-من-هجوم-دب-أسود-في-الليل-فيديو-1057036961.html
امرأة من فلوريدا تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في الليل... فيديو
امرأة من فلوريدا تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في الليل... فيديو
نجت امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية من هجوم مفاجئ لدب أسود، وذلك أثناء تنزهها مع كلبها في الليل ‏في وقت سابق من الشهر الجاري.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:43+0000
2022-01-24T17:43+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103303/79/1033037991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbcf4b8ac47121e35ff1b3cbf0ce052f.jpg
وأفادت قناة "فوكس 35 أورلاندو" المحلية الأمريكية أن المرأة، التي عُرفت باسم أيدي، تُركت بخدش على وجهها، بعد أن ضربها الدب على الأرض، بينما كانت تسير مع كلبها بالقرب من منزلها في ديباري بولاية فلوريدا.وأكدت أيدي في تصريحات لها أنها جرت بسرعة فور رؤيتها لأنثى دب أسود، والتي أخذت تلاحقها، بينما كان صغار الدب الثلاثة في مكان قريب أثناء الهجوم.وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية إن المرأة عولجت من إصابات لا تهدد حياتها في مكان الحادث، كما لم يصب كلبها بأذى.وقالت الوكالة في بيان إن علماء الأحياء في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية قتلوا الدب بشكل إنساني وفقًا لسياستها الخاص بحماية السلامة العامة.وأكدت الوكالة أن صغار الدب الثلاثة لم يتم بذل أي محاولة للقبض عليها، لكونها بالغية للبقاء على قيد الحياة بمفردها.ويأتي الحادث بعد أيام من قتال رجل في دايتونا دبا أسود على شرفة منزله الأمامية، وذلك أثناء محاولته حماية كلابه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103303/79/1033037991_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_9e2f159b8daf7c3224d91cdfab5cbce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

امرأة من فلوريدا تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في الليل... فيديو

17:43 GMT 24.01.2022
© Photo / CC0دب (صورة أرشيفية)
دب (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
دب (صورة أرشيفية)
© Photo / CC0
تابعنا عبر
نجت امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية من هجوم مفاجئ لدب أسود، وذلك أثناء تنزهها مع كلبها في الليل ‏في وقت سابق من الشهر الجاري.‏
وأفادت قناة "فوكس 35 أورلاندو" المحلية الأمريكية أن المرأة، التي عُرفت باسم أيدي، تُركت بخدش على وجهها، بعد أن ضربها الدب على الأرض، بينما كانت تسير مع كلبها بالقرب من منزلها في ديباري بولاية فلوريدا.
وأكدت أيدي في تصريحات لها أنها جرت بسرعة فور رؤيتها لأنثى دب أسود، والتي أخذت تلاحقها، بينما كان صغار الدب الثلاثة في مكان قريب أثناء الهجوم.
وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية إن المرأة عولجت من إصابات لا تهدد حياتها في مكان الحادث، كما لم يصب كلبها بأذى.
وقالت الوكالة في بيان إن علماء الأحياء في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية قتلوا الدب بشكل إنساني وفقًا لسياستها الخاص بحماية السلامة العامة.
وأكدت الوكالة أن صغار الدب الثلاثة لم يتم بذل أي محاولة للقبض عليها، لكونها بالغية للبقاء على قيد الحياة بمفردها.
ويأتي الحادث بعد أيام من قتال رجل في دايتونا دبا أسود على شرفة منزله الأمامية، وذلك أثناء محاولته حماية كلابه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية