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انخفاض مؤشر بورصتي دبي وأبو ظبي بعد الهجوم الصاروخي
انخفاض مؤشر بورصتي دبي وأبو ظبي بعد الهجوم الصاروخي
تراجع مؤشر سوق دبي المالي في بداية جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% عند مستوى 3182 نقطة، على خلفية الهجوم الصاروخي لجماعة "أنصار الله" اليمنية... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T11:50+0000
2022-01-24T11:50+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات بلومبرغ، انخفض مؤشر أبو ظبي بنحو طفيف بنسبة 0.8% إلى 8698 نقطة.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية.وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
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اقتصاد

انخفاض مؤشر بورصتي دبي وأبو ظبي بعد الهجوم الصاروخي

11:50 GMT 24.01.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOONبورصة قطر
بورصة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
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تراجع مؤشر سوق دبي المالي في بداية جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% عند مستوى 3182 نقطة، على خلفية الهجوم الصاروخي لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وبحسب بيانات بلومبرغ، انخفض مؤشر أبو ظبي بنحو طفيف بنسبة 0.8% إلى 8698 نقطة.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية.
وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.
كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
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