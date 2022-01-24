باخرة سياحية فاخرة ترسو في البهاما هربا من حكم قضائي أمريكي

وكان من المفترض أن تصل باخرة "كريستال سيمفوني" إلى ميامي، يوم السبت، بحسب صحيفة "ذا ميامي هيرالد" الأمريكية.وأصدر القاضي الفيدرالي في ميامي أمرا بمصادرة السفينة السياحية إذا دخلت المياه الأمريكية، لعدم سدادها 1.2 مليون دولار من فواتير الوقود المستحقة من جانب مشغلها، شركة "جنتنغ هونغ كونغ" المحدودة.وجاء في نص المذكرة الصادرة يوم الخميس أنها أمرت المارشالات الأمريكيين "بالقبض على السفينة المدعى عليها وقواربها وملابسها وأثاثها ومحركاتها وملحقاتها، واحتجازها لحين صدور حكم آخر من المحكمة".وذكرت قناة "WPLG" المحلية في ميامي أنه بعد ظهر، أمس الأحد، التقطت كاميراتها لقطات لركاب الباخرة الذين تم إحضارهم إلى ميناء إيفرجليدز على متن عبّارات من جزر الباهاما.وكانت "جنتنج هونغ كونغ" أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستصفى الشركة بسبب تراكم ديونها.ومن الممكن أن تستوعب باخرة "كريستال سيمفوني" 848 راكبا.ويوم الخميس الماضي، أعلنت شركة "كريستال كروزس" أنها ستعلق رحلاتها البحرية على باخرة "كريستال سيمفوني" حتى شهر نيسان/ أبريل المقبل على الأقل.