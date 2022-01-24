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https://arabic.sputniknews.com/20220124/باخرة-سياحية-فاخرة-ترسو-في-البهاما-هربا-من-حكم-قضائي-أمريكي-1057007342.html
باخرة سياحية فاخرة ترسو في البهاما هربا من حكم قضائي أمريكي
باخرة سياحية فاخرة ترسو في البهاما هربا من حكم قضائي أمريكي
غيّرت باخرة سياحية فاخرة مسارها ورست في جزر الباهاما، يوم السبت، بعد أن أمر قاض أمريكي ‏بالقبض عليها، كجزء من دعوى قضائية ضد الملايين من فواتير الوقود غير... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:44+0000
2022-01-24T12:44+0000
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وكان من المفترض أن تصل باخرة "كريستال سيمفوني" إلى ميامي، يوم السبت، بحسب صحيفة "ذا ميامي هيرالد" الأمريكية.وأصدر القاضي الفيدرالي في ميامي أمرا بمصادرة السفينة السياحية إذا دخلت المياه الأمريكية، لعدم سدادها 1.2 مليون دولار من فواتير الوقود المستحقة من جانب مشغلها، شركة "جنتنغ هونغ كونغ" المحدودة.وجاء في نص المذكرة الصادرة يوم الخميس أنها أمرت المارشالات الأمريكيين "بالقبض على السفينة المدعى عليها وقواربها وملابسها وأثاثها ومحركاتها وملحقاتها، واحتجازها لحين صدور حكم آخر من المحكمة".وذكرت قناة "WPLG" المحلية في ميامي أنه بعد ظهر، أمس الأحد، التقطت كاميراتها لقطات لركاب الباخرة الذين تم إحضارهم إلى ميناء إيفرجليدز على متن عبّارات من جزر الباهاما.وكانت "جنتنج هونغ كونغ" أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستصفى الشركة بسبب تراكم ديونها.ومن الممكن أن تستوعب باخرة "كريستال سيمفوني" 848 راكبا.ويوم الخميس الماضي، أعلنت شركة "كريستال كروزس" أنها ستعلق رحلاتها البحرية على باخرة "كريستال سيمفوني" حتى شهر نيسان/ أبريل المقبل على الأقل.
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باخرة سياحية فاخرة ترسو في البهاما هربا من حكم قضائي أمريكي

12:44 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / JEAN-PIERRE MULLERباخرة "كريستال سيمفوني" السياحية
باخرة كريستال سيمفوني السياحية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
باخرة "كريستال سيمفوني" السياحية
© AFP 2021 / JEAN-PIERRE MULLER
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غيّرت باخرة سياحية فاخرة مسارها ورست في جزر الباهاما، يوم السبت، بعد أن أمر قاض أمريكي ‏بالقبض عليها، كجزء من دعوى قضائية ضد الملايين من فواتير الوقود غير المسددة.‏
وكان من المفترض أن تصل باخرة "كريستال سيمفوني" إلى ميامي، يوم السبت، بحسب صحيفة "ذا ميامي هيرالد" الأمريكية.
وأصدر القاضي الفيدرالي في ميامي أمرا بمصادرة السفينة السياحية إذا دخلت المياه الأمريكية، لعدم سدادها 1.2 مليون دولار من فواتير الوقود المستحقة من جانب مشغلها، شركة "جنتنغ هونغ كونغ" المحدودة.
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وجاء في نص المذكرة الصادرة يوم الخميس أنها أمرت المارشالات الأمريكيين "بالقبض على السفينة المدعى عليها وقواربها وملابسها وأثاثها ومحركاتها وملحقاتها، واحتجازها لحين صدور حكم آخر من المحكمة".
وذكرت قناة "WPLG" المحلية في ميامي أنه بعد ظهر، أمس الأحد، التقطت كاميراتها لقطات لركاب الباخرة الذين تم إحضارهم إلى ميناء إيفرجليدز على متن عبّارات من جزر الباهاما.
وكانت "جنتنج هونغ كونغ" أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستصفى الشركة بسبب تراكم ديونها.
ومن الممكن أن تستوعب باخرة "كريستال سيمفوني" 848 راكبا.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت شركة "كريستال كروزس" أنها ستعلق رحلاتها البحرية على باخرة "كريستال سيمفوني" حتى شهر نيسان/ أبريل المقبل على الأقل.
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