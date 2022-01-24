https://arabic.sputniknews.com/20220124/بايدن-يفكر-في-نشر-آلاف-الجنود-والمعدات-في-أوروبا-الشرقية-تحسبا-لغزو-روسيا-لأوكرانيا-1056890613.html

بايدن يفكر في نشر آلاف الجنود والمعدات في أوروبا الشرقية تحسبا لغزو روسيا لأوكرانيا

بايدن يفكر في نشر آلاف الجنود والمعدات في أوروبا الشرقية تحسبا لغزو روسيا لأوكرانيا

يفكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في إمكانية نشر آلاف الجنود في أوروبا، وكذلك السفن والطائرات في أوروبا الشرقية ودول البلطيق لمواجهة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا،... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T01:26+0000

2022-01-24T01:26+0000

2022-01-24T01:25+0000

جو بايدن

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر في الإدارة الرئاسية لم تذكرها، قدم مسؤولون كبار في وزارة الدفاع، أمس الأول السبت، لبايدن عدة خيارات من بينها إرسال ما بين 1000 و5000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية "مع إمكانية زيادة هذا العدد عشرة أضعاف إذا تدهور الوضع".في الوقت نفسه، لا يتضمن أي من الخيارات المطروحة على الطاولة إرسال قوات إلى أوكرانيا.في السياق، أمرت الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، برحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها في أوكرانيا.وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا التفكير في المغادرة خوفا من تهديد روسيا بعمل عسكري.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/واشنطن-تأمر-برحيل-أفراد-عائلات-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-أوكراينا-1056890150.html

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جو بايدن, أخبار أوكرانيا