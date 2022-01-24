بث مباشر... مباراة الكاميرون 1 X جزر القمر 0 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الأول)

يتبع
انطلقت مباراة منتخبي الكاميرون، الدولة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية رقم 33، وجزر القمر، ضمن منافسة دور الـ 16 في البطولة، التي انطلقت في الـ 9 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
19:46 GMT 24.01.2022
ركلة ركنية للكاميرون.
19:46 GMT 24.01.2022
تمريرات متتالية بين لاعبي الكاميرون وسط الملعب.
19:43 GMT 24.01.2022
خطأ لصالح الكاميرون وسط الملعب.
19:41 GMT 24.01.2022
هجمة خطيرة لمنتخب الكاميرون تتحول إلى ركلة ركنية.
19:40 GMT 24.01.2022
الحائط البشري لمنتخب الكاميرون يتصدي للضربة الحرة المباشرة التي حصل عليها منتخب جزر المقر.
19:39 GMT 24.01.2022
بطاقة صفراء لأندري زامبو، لاعب الكاميرون بسبب تدخل قوي ضد لاعبي جزر القمر على حدود منطقة الجزاء.
19:38 GMT 24.01.2022
حارس الكاميرون أندري أونانا يتصدى لتسديدة قوية من لاعبي جزر القمر ترتد ويتم تسديدها مرة أخرى إلى مرماه لكنه تصدى لها للمرة الثانية وأنقذ فريقه من هجمة خطيرة.
19:37 GMT 24.01.2022
أحرز الهدف كارل توكو ايكامبي من تسديدة قوية سكنت شباك جزر القمر بمساعدة فينسنت أبو بكر.
19:35 GMT 24.01.2022
جوووووووووووووووول للكاميرون
19:32 GMT 24.01.2022
خطأ لصالح جزر القمر وسط الملعب.
19:28 GMT 24.01.2022
هجمات متكرر من منتخب الكاميرون لمحاولة تغيير نتجية المباراة لكن دون خطورة على شباك جزر القمر.
19:25 GMT 24.01.2022
رمية تماس لصالح جزر القمر وسط الملعب.
19:25 GMT 24.01.2022
كارل توكو ايكامبي، لاعب الكاميرون، يطلق تسديدة قوية باتجاه مرمى جزر القمر تمر بجوار القائم.
19:21 GMT 24.01.2022
الكاميرون الأكثر استحواذا على الكرة حتى الآن بـ 68 في المئة.
19:20 GMT 24.01.2022
ركلة حرة مباشرة للكاميرون تمر خارج مرمى جزر القمر.
19:18 GMT 24.01.2022
لاعبو جزر القمر يتمركزون وسط الملعب في الجزء الدفاعي لصد أي هجوم كاميروني.
19:17 GMT 24.01.2022
ركلة ركنية لصالح منتخب الكاميرون.
19:17 GMT 24.01.2022
مهاجم الكاميرون فينسينت أبو بكر يطلق تسديدة قوية في اتجاه مرمى جزر القمر من على حدود منطقة الجزاء.
19:15 GMT 24.01.2022
تمريرات بين لاعبي منتخب الكاميرون في وسط الملعب.
19:14 GMT 24.01.2022
استئناف المباراة.