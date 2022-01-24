بسبب "ألفيس".. الجيش الإسرائيلي يلغي تدريبات ويصدر تعليمات طارئة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه من بين أمور أخرى، نصت تعليمات ىالجيش على وقف نشاطات الملاحة، والتدريب على الهروب، وتدريبات التمويه، وما إلى ذلك، مضيفا أنه سيتم اعتماد التدريبات في الشمال من قبل قائد الفرقة المعني.كما نصت تعليمات الجيش على حظر عبور المجاري المائية والأنهار الصغيرة، ومنع النشاطات الثقافية والترفيهية، والرحلات في شمال البلاد، ما عدا تلك التي تتم داخل الأماكن المغلقة.وتشهد إسرائيل انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وسط تساقط الثلوج في مناطق بينها شمال هضبة الجولان السورية المحتلة وجبل الشيخ.ومن المتوقع أن تضرب إسرائيل بعد غد الأربعاء عاصفة ثلجية قوية، تحم الاسم القبرصي "ألفيس"، تبدأ في الشمال وتمتد بعد ذلك إلى وسط البلاد، حيث من المتوقع أن تتراكم الثلوج لنحو 10 سم، وفق موقع "واللا" العبري.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تقييد نشاطاته وتدريباته وإلغاء بعضها حتى الخميس المقبل على خلفية الظروف الجوية غير العادية المقرر أن تشهدها إسرائيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه من بين أمور أخرى، نصت تعليمات ىالجيش على وقف نشاطات الملاحة، والتدريب على الهروب، وتدريبات التمويه، وما إلى ذلك، مضيفا أنه سيتم اعتماد التدريبات في الشمال من قبل قائد الفرقة المعني.
كما نصت تعليمات الجيش على حظر عبور المجاري المائية والأنهار الصغيرة، ومنع النشاطات الثقافية والترفيهية، والرحلات في شمال البلاد، ما عدا تلك التي تتم داخل الأماكن المغلقة.
وتشهد إسرائيل انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وسط تساقط الثلوج في مناطق بينها شمال هضبة الجولان السورية المحتلة وجبل الشيخ.
ومن المتوقع أن تضرب إسرائيل بعد غد الأربعاء عاصفة ثلجية قوية، تحم الاسم القبرصي "ألفيس"، تبدأ في الشمال وتمتد بعد ذلك إلى وسط البلاد، حيث من المتوقع أن تتراكم الثلوج لنحو 10 سم، وفق موقع "واللا" العبري.