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https://arabic.sputniknews.com/20220124/بعد-تحذير-من-كارثة-الحكومة-الإثيوبية-تواصل-الجهود-لإيصال-المساعدات-إلى-تيغراي-1057033034.html
بعد تحذير من كارثة... الحكومة الإثيوبية تواصل الجهود لإيصال المساعدات إلى تيغراي
بعد تحذير من كارثة... الحكومة الإثيوبية تواصل الجهود لإيصال المساعدات إلى تيغراي
أكدت الحكومة الإثيوبية أنها تواصل بذل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بالتعاون مع شركائها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:19+0000
2022-01-24T16:19+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحكومة قررت تسهيل رحلات جوية إضافية لزيادة النقل البري للمساعدات الطبية وغيرها من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، بحسب محطة فانا الإثيوبية.كما تعمل وزارة الصحة على استخدام مثل هذه الرحلات لتوصيل الأدوية والإمدادات الحيوية التي ليست في حوزة الشركاء، وفقا لبيان الخارجية.وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن توزيع المساعدات الغذائية تراجع إلى مستوى غير مسبوق في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في إثيوبيا، أن "عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تيغراي، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا"، وفقا لرويترز.وقال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد.وفي مقابلة بثتها مؤسسة "فانا" للإذاعة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/مسؤول-عسكري-الجيش-الإثيوبي-يعتزم-إبادة-القوات-المتمردة-في-تيغراي-1056844760.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجيش-الإثيوبي-يعلن-رسميا-استعداده-للمرحلة-الثانية-من-الحرب-ضد-جبهة-تيغراي-ويلمح-لدخول-الإقليم-1056794055.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

بعد تحذير من كارثة... الحكومة الإثيوبية تواصل الجهود لإيصال المساعدات إلى تيغراي

16:19 GMT 24.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIنازحون، تضرروا خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 8 أكتوبر 2021
نازحون، تضرروا خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 8 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أكدت الحكومة الإثيوبية أنها تواصل بذل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بالتعاون مع شركائها.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحكومة قررت تسهيل رحلات جوية إضافية لزيادة النقل البري للمساعدات الطبية وغيرها من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، بحسب محطة فانا الإثيوبية.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم "إبادة" القوات المتمردة في تيغراي
22 يناير, 14:56 GMT
وأضافت الوزارة أنها تعمل مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء آخرين للأمم المتحدة لتسهيل رحلات الشحن اليومية لنقل الأدوية والإمدادات التي تشتد الحاجة إليها.
كما تعمل وزارة الصحة على استخدام مثل هذه الرحلات لتوصيل الأدوية والإمدادات الحيوية التي ليست في حوزة الشركاء، وفقا لبيان الخارجية.
وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن توزيع المساعدات الغذائية تراجع إلى مستوى غير مسبوق في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في إثيوبيا، أن "عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تيغراي، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا"، وفقا لرويترز.
وقال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد.
وفي مقابلة بثتها مؤسسة "فانا" للإذاعة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال: "تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا".
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
الجيش الإثيوبي يعلن رسميا استعداده للمرحلة الثانية من الحرب ضد جبهة تيغراي ويلمح لدخول الإقليم
21 يناير, 09:59 GMT
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.
وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.
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