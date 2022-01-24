بعد تحذير من كارثة... الحكومة الإثيوبية تواصل الجهود لإيصال المساعدات إلى تيغراي

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحكومة قررت تسهيل رحلات جوية إضافية لزيادة النقل البري للمساعدات الطبية وغيرها من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، بحسب محطة فانا الإثيوبية.كما تعمل وزارة الصحة على استخدام مثل هذه الرحلات لتوصيل الأدوية والإمدادات الحيوية التي ليست في حوزة الشركاء، وفقا لبيان الخارجية.وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن توزيع المساعدات الغذائية تراجع إلى مستوى غير مسبوق في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في إثيوبيا، أن "عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تيغراي، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا"، وفقا لرويترز.وقال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد.وفي مقابلة بثتها مؤسسة "فانا" للإذاعة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.
وأضافت الوزارة أنها تعمل مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء آخرين للأمم المتحدة لتسهيل رحلات الشحن اليومية لنقل الأدوية والإمدادات التي تشتد الحاجة إليها.
كما تعمل وزارة الصحة على استخدام مثل هذه الرحلات لتوصيل الأدوية والإمدادات الحيوية التي ليست في حوزة الشركاء، وفقا لبيان الخارجية.
وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن توزيع المساعدات الغذائية تراجع إلى مستوى غير مسبوق في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في إثيوبيا، أن "عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تيغراي، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا"، وفقا لرويترز.
وقال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد.
وفي مقابلة بثتها مؤسسة "فانا" للإذاعة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال: "تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا".