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https://arabic.sputniknews.com/20220124/بوريل-يلوح-بفرض-عقوبات-واسعة-ضد-روسيا-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1057036218.html
بوريل يلوح بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
بوريل يلوح بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا، حال فشلت الدبلوماسية في إنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن العقوبات سيتم فرضها بشكل سريع وموحد. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:33+0000
2022-01-24T17:33+0000
2022-01-24T17:33+0000
روسيا
العالم
أخبار الناتو
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أمستردام - سبوتنيك. وقال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "في حال فشلت الجهود الدبلوماسية سنعمل على فرض عقوبات واسعة وسيكون ذلك سريعا وموحدا".وتابع، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعمل أيضا على دعم أوكرانيا لمواجهة الهجمات السيبرانية".وتقول الولايات المتحدة ودول غربية إن روسيا تحضر لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو أكثر من مرة، معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة تواجد "الناتو" العسكري على حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الكرملين-بوتين-يتخذ-تدابيرا-لضمان-أمن-روسيا-على-خلفية-تصاعد-التوترات-1056963795.html
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روسيا, العالم, أخبار الناتو
بوريل يلوح بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا، حال فشلت الدبلوماسية في إنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن العقوبات سيتم فرضها بشكل سريع وموحد.
أمستردام -
سبوتنيك
. وقال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "في حال فشلت
الجهود الدبلوماسية
سنعمل على فرض عقوبات واسعة وسيكون ذلك سريعا وموحدا".
وتابع، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعمل أيضا على دعم أوكرانيا لمواجهة الهجمات السيبرانية".
وقال بوريل: "ندعو روسيا للمشاركة
بالحوار بطريقة بناءة من خلال مجلس الناتو وروسيا".
وتقول الولايات المتحدة ودول غربية إن روسيا تحضر
لهجوم عسكري ضد أوكرانيا
، وهو ما نفته موسكو أكثر من مرة، معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة تواجد "الناتو" العسكري على حدودها.