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بوريل يلوح بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
بوريل يلوح بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا، حال فشلت الدبلوماسية في إنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن العقوبات سيتم فرضها بشكل سريع وموحد. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:33+0000
2022-01-24T17:33+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "في حال فشلت الجهود الدبلوماسية سنعمل على فرض عقوبات واسعة وسيكون ذلك سريعا وموحدا".وتابع، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعمل أيضا على دعم أوكرانيا لمواجهة الهجمات السيبرانية".وتقول الولايات المتحدة ودول غربية إن روسيا تحضر لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو أكثر من مرة، معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة تواجد "الناتو" العسكري على حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الكرملين-بوتين-يتخذ-تدابيرا-لضمان-أمن-روسيا-على-خلفية-تصاعد-التوترات-1056963795.html
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روسيا, العالم, أخبار الناتو

بوريل يلوح بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

17:33 GMT 24.01.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLERجوزيب بوريل
جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLER
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لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات واسعة ضد روسيا، حال فشلت الدبلوماسية في إنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن العقوبات سيتم فرضها بشكل سريع وموحد.
أمستردام - سبوتنيك. وقال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "في حال فشلت الجهود الدبلوماسية سنعمل على فرض عقوبات واسعة وسيكون ذلك سريعا وموحدا".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
الكرملين: بوتين يتخذ تدابيرا لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات
12:14 GMT
وتابع، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعمل أيضا على دعم أوكرانيا لمواجهة الهجمات السيبرانية".

وقال بوريل: "ندعو روسيا للمشاركة بالحوار بطريقة بناءة من خلال مجلس الناتو وروسيا".

وتقول الولايات المتحدة ودول غربية إن روسيا تحضر لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو أكثر من مرة، معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة تواجد "الناتو" العسكري على حدودها.
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