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تأمين سماء سوريا... أول دورية جوية روسية سورية فوق سوريا
تأمين سماء سوريا... أول دورية جوية روسية سورية فوق سوريا
أفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي أن طيارين عسكريين من روسيا وسوريا أجروا أول دورية جوية مشتركة فوق أراضي الجمهورية العربية السورية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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مثلت القوات الجوية الروسية مقاتلات سو-34 وسو-35 وطائرة أ-50 للإنذار المبكر. شاركت ميغ-23 وميغ-29 من الجانب السوري.وامتد مسار الدوريات على طول هضبة الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من الجمهورية العربية السورية. كما نفذت الأطقم عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية وضربت أهدافًا أرضية في إحدى ساحات التدريب الواقعة وسط البلاد. يجب أن تصبح هذه الرحلات المشتركة منتظمة.
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رصد عسكري

تأمين سماء سوريا... أول دورية جوية روسية سورية فوق سوريا

06:24 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورОткрытие международного авиационно-космического салона МАКС-2017
Открытие международного авиационно-космического салона МАКС-2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي أن طيارين عسكريين من روسيا وسوريا أجروا أول دورية جوية مشتركة فوق أراضي الجمهورية العربية السورية.
مثلت القوات الجوية الروسية مقاتلات سو-34 وسو-35 وطائرة أ-50 للإنذار المبكر. شاركت ميغ-23 وميغ-29 من الجانب السوري.

أقلع الروس من قاعدة حميميم الجوية، وانطلق السوريون من مطار سيكال وضمير في محيط دمشق. في هذه العملية، قام الروس بضربات ضد أهداف برية، وكان السوريون مسؤولين عن السيطرة على المجال الجوي والغطاء.

وامتد مسار الدوريات على طول هضبة الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من الجمهورية العربية السورية. كما نفذت الأطقم عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية وضربت أهدافًا أرضية في إحدى ساحات التدريب الواقعة وسط البلاد. يجب أن تصبح هذه الرحلات المشتركة منتظمة.
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