تأمين سماء سوريا... أول دورية جوية روسية سورية فوق سوريا

مثلت القوات الجوية الروسية مقاتلات سو-34 وسو-35 وطائرة أ-50 للإنذار المبكر. شاركت ميغ-23 وميغ-29 من الجانب السوري.وامتد مسار الدوريات على طول هضبة الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من الجمهورية العربية السورية. كما نفذت الأطقم عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية وضربت أهدافًا أرضية في إحدى ساحات التدريب الواقعة وسط البلاد. يجب أن تصبح هذه الرحلات المشتركة منتظمة.
أفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي أن طيارين عسكريين من روسيا وسوريا أجروا أول دورية جوية مشتركة فوق أراضي الجمهورية العربية السورية.
مثلت القوات الجوية الروسية مقاتلات سو-34 وسو-35 وطائرة أ-50 للإنذار المبكر. شاركت ميغ-23 وميغ-29 من الجانب السوري.
أقلع الروس من قاعدة حميميم الجوية، وانطلق السوريون من مطار سيكال وضمير في محيط دمشق. في هذه العملية، قام الروس بضربات ضد أهداف برية، وكان السوريون مسؤولين عن السيطرة على المجال الجوي والغطاء.
وامتد مسار الدوريات على طول هضبة الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من الجمهورية العربية السورية. كما نفذت الأطقم عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية وضربت أهدافًا أرضية في إحدى ساحات التدريب الواقعة وسط البلاد. يجب أن تصبح هذه الرحلات المشتركة منتظمة.