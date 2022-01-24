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https://arabic.sputniknews.com/20220124/تعليق-العمل-مؤقتا-بمطار-إسطنبول-لأول-مرة-منذ-افتتاحه-1057030409.html
تعليق العمل مؤقتا بمطار إسطنبول لأول مرة منذ افتتاحه
تعليق العمل مؤقتا بمطار إسطنبول لأول مرة منذ افتتاحه
علق مطار إسطنبول، والذي كان الأكثر ازدحاما بين مطارات أوروبا العام الماضي، جميع الرحلات الجوية اليوم الاثنين، بسبب عاصفة ثلجية هائلة غطت أكبر مدينة في تركيا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T15:06+0000
2022-01-24T15:06+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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افتتح المطار في عام 2019، ليحل محل مطار أتاتورك القديم كمركز جديد للخطوط الجوية التركية، يوفر طريق اتصال مهم للوجهة عبر أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك أوروبا وآسيا، بحسب "فرانس برس".وقال المطار في بيان: "بسبب الظروف المعاكسة، تم إيقاف جميع الرحلات الجوية مؤقتا من أجل السلامة الجوية". وستعلق الرحلات حتى الساعة السادسة مساء على الأقل (1500 بتوقيت غرينتش).وقالت وسائل إعلام تركية إنها المرة الأولى التي يُغلق فيها المطار بالكامل بسبب سوء الأحوال الجوية منذ افتتاحه، حيث تعرضت إسطنبول لأول عاصفة ثلجية في الشتاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.يقع المطار على ساحل البحر الأسود على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) شمال غرب منطقة وسط اسطنبول، وخدم المركز الجوي أكثر من 37 مليون مسافر العام الماضي، وفقا لوزارة النقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/تركيا-تعلق-الملاحة-البحرية-في-مضيق-البوسفور-1056865087.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تعليق العمل مؤقتا بمطار إسطنبول لأول مرة منذ افتتاحه

15:06 GMT 24.01.2022
© turkpress.coمطار أتاتورك، اسطنبول
مطار أتاتورك، اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© turkpress.co
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علق مطار إسطنبول، والذي كان الأكثر ازدحاما بين مطارات أوروبا العام الماضي، جميع الرحلات الجوية اليوم الاثنين، بسبب عاصفة ثلجية هائلة غطت أكبر مدينة في تركيا.
افتتح المطار في عام 2019، ليحل محل مطار أتاتورك القديم كمركز جديد للخطوط الجوية التركية، يوفر طريق اتصال مهم للوجهة عبر أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك أوروبا وآسيا، بحسب "فرانس برس".
وقال المطار في بيان: "بسبب الظروف المعاكسة، تم إيقاف جميع الرحلات الجوية مؤقتا من أجل السلامة الجوية". وستعلق الرحلات حتى الساعة السادسة مساء على الأقل (1500 بتوقيت غرينتش).
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور
أمس, 09:27 GMT
وقالت وسائل إعلام تركية إنها المرة الأولى التي يُغلق فيها المطار بالكامل بسبب سوء الأحوال الجوية منذ افتتاحه، حيث تعرضت إسطنبول لأول عاصفة ثلجية في الشتاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يقع المطار على ساحل البحر الأسود على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) شمال غرب منطقة وسط اسطنبول، وخدم المركز الجوي أكثر من 37 مليون مسافر العام الماضي، وفقا لوزارة النقل.
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