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تقارير: إصابة مساعدة وزير الصحة المصري بكورونا
تقارير: إصابة مساعدة وزير الصحة المصري بكورونا
كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن إصابة نانسي الجندي، مساعدة وزير الصحة المصري، بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T14:29+0000
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وأكدت المصادر إصابة الجندي بالفيروس التاجي، التي تشغل منصب رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وجرى عزل نانسي الجندي في منزلها، وبدأت في تلقي بروتوكول العلاج الخاص بـ"كوفيد-19".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أكد مؤخرا أن بلاده ستقوم بتنفيذ توجهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.أكد عبد الغفار في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الجمعة الماضي، أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.كما أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في تصريحاته المتلفزة أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/تكليف-وزير-التعليم-العالي-المصري-بمهام-وزارة-الصحة-1050565016.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

تقارير: إصابة مساعدة وزير الصحة المصري بكورونا

14:29 GMT 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن إصابة نانسي الجندي، مساعدة وزير الصحة المصري، بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏
وأكدت المصادر إصابة الجندي بالفيروس التاجي، التي تشغل منصب رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وجرى عزل نانسي الجندي في منزلها، وبدأت في تلقي بروتوكول العلاج الخاص بـ"كوفيد-19".
وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2021
تكليف وزير التعليم العالي المصري بمهام وزارة الصحة
29 أكتوبر 2021, 08:52 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أكد مؤخرا أن بلاده ستقوم بتنفيذ توجهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.
أكد عبد الغفار في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الجمعة الماضي، أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.
كما أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في تصريحاته المتلفزة أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.
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