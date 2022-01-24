تقارير: إصابة مساعدة وزير الصحة المصري بكورونا

وأكدت المصادر إصابة الجندي بالفيروس التاجي، التي تشغل منصب رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وجرى عزل نانسي الجندي في منزلها، وبدأت في تلقي بروتوكول العلاج الخاص بـ"كوفيد-19".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أكد مؤخرا أن بلاده ستقوم بتنفيذ توجهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.أكد عبد الغفار في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الجمعة الماضي، أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.كما أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في تصريحاته المتلفزة أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أكد مؤخرا أن بلاده ستقوم بتنفيذ توجهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.
أكد عبد الغفار في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الجمعة الماضي، أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.
كما أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في تصريحاته المتلفزة أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.