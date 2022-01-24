جنبلاط: قرار الحريري تعليق عمله السياسي يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين

وقال جنبلاط في تصريحات لوكالة "رويترز" إن قرار سعد الحريري عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعليق دوره في الحياة السياسية "يعني حرية يد حزب الله والإيرانيين".وأعرب جنبلاط عن حزنه الشديد لقرار الحريري، مؤكدا أننا "نفقد دعامة الاستقلال والاعتدال".وكانت صحيفة النهار" اللبنانية كشفت أن وليد جنبلاط حاول أن يقنع سعد الحريري بالعدول عن قراره بشأن امتناعه عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة، حفاظا على التوازنات، لكنه لم يستطع إقناع الحريري بوجهة نظره.وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أعلن، اليوم الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
وكانت صحيفة النهار" اللبنانية كشفت أن وليد جنبلاط حاول أن يقنع سعد الحريري بالعدول عن قراره بشأن امتناعه عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة، حفاظا على التوازنات، لكنه لم يستطع إقناع الحريري بوجهة نظره.
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أعلن، اليوم الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".