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جنبلاط: قرار الحريري تعليق عمله السياسي يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين
جنبلاط: قرار الحريري تعليق عمله السياسي يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين
حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم ‏الاثنين، من أن قرار رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري تعليق ‏العمل السياسي سيطلق يد "حزب... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:10+0000
2022-01-24T17:11+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
سعد الحريري
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وقال جنبلاط في تصريحات لوكالة "رويترز" إن قرار سعد الحريري عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعليق دوره في الحياة السياسية "يعني حرية يد حزب الله والإيرانيين".وأعرب جنبلاط عن حزنه الشديد لقرار الحريري، مؤكدا أننا "نفقد دعامة الاستقلال والاعتدال".وكانت صحيفة النهار" اللبنانية كشفت أن وليد جنبلاط حاول أن يقنع سعد الحريري بالعدول عن قراره بشأن امتناعه عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة، حفاظا على التوازنات، لكنه لم يستطع إقناع الحريري بوجهة نظره.وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أعلن، اليوم الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/نائب-رئيس-مجلس-النواب-موقف-الحريري-سيلحق-أضرارا-هائلة-في-المعادلة-والتوازنات-الوطنية-1057033314.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, سعد الحريري

جنبلاط: قرار الحريري تعليق عمله السياسي يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين

17:10 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 17:11 GMT 24.01.2022)
© AP Photo / Francois Moriوليد جنبلاط
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
وليد جنبلاط
© AP Photo / Francois Mori
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حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم ‏الاثنين، من أن قرار رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري تعليق ‏العمل السياسي سيطلق يد "حزب الله" والإيرانيين.‏
وقال جنبلاط في تصريحات لوكالة "رويترز" إن قرار سعد الحريري عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعليق دوره في الحياة السياسية "يعني حرية يد حزب الله والإيرانيين".
وأعرب جنبلاط عن حزنه الشديد لقرار الحريري، مؤكدا أننا "نفقد دعامة الاستقلال والاعتدال".
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
نائب رئيس مجلس النواب: موقف الحريري سيلحق أضرارا هائلة في المعادلة والتوازنات الوطنية
16:28 GMT
وكانت صحيفة النهار" اللبنانية كشفت أن وليد جنبلاط حاول أن يقنع سعد الحريري بالعدول عن قراره بشأن امتناعه عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة، حفاظا على التوازنات، لكنه لم يستطع إقناع الحريري بوجهة نظره.
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أعلن، اليوم الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
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