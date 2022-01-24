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"حرب البطاطس"..ماكدونالدز يتسبب بأزمة في اليابان
"حرب البطاطس"..ماكدونالدز يتسبب بأزمة في اليابان
تسببت شركة ماكدونالدز في اليابان إلى تحفيز المنافسين للسيطرة على حصة أكبر من سوق البطاطس، الأمر الذي دعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه بـ"حرب البطاطس". 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T07:49+0000
2022-01-24T07:49+0000
اليابان
أخبار مجتمع
ماكدونالدز
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ويعود ذلك إلى قيام الشركة المشغلة لمطاعم ماكدونالدز في اليابان للتقليل من كمية البطاطس المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبا اعتبارا من التاسع من يناير/ كانون الثاني في جميع مطاعمها، البالغ عددها 2.900 في أنحاء اليابان.وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها الشركة قيودا على مبيعات البطاطس التي تحظى بشعبية كبيرة، بحسب ما نقل موقع "دوتشيه فيله".كما وأوقفت الشركة تقديم بعض الأنواع من البطاطس مما أثار إنزعاج الكثير من المستهلكين.ليستغل بعض المنافسين الموقف، حيث بدأت سلسلة الهمبرغر "فريشنيس برغر"، التابعة لشركة كولوايد، حملة في 14 يناير/ كانون الثاني، بزيادة حصص البطاطس المقلية بنسبة 25 بالمائة حتى الـ من 27 فبراير/ شباط. وقالت الشركة إنها لا تواجه نقصا في الإمدادات لأنها تحصل على البطاطس من هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان والمعروفة بمنتجاتها الزراعية.
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اليابان, أخبار مجتمع, ماكدونالدز

"حرب البطاطس"..ماكدونالدز يتسبب بأزمة في اليابان

07:49 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loebبطاطا مقلية
بطاطا مقلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loeb
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تسببت شركة ماكدونالدز في اليابان إلى تحفيز المنافسين للسيطرة على حصة أكبر من سوق البطاطس، الأمر الذي دعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه بـ"حرب البطاطس".
ويعود ذلك إلى قيام الشركة المشغلة لمطاعم ماكدونالدز في اليابان للتقليل من كمية البطاطس المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبا اعتبارا من التاسع من يناير/ كانون الثاني في جميع مطاعمها، البالغ عددها 2.900 في أنحاء اليابان.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها الشركة قيودا على مبيعات البطاطس التي تحظى بشعبية كبيرة، بحسب ما نقل موقع "دوتشيه فيله".
ويعود السبب إلى تأخير واردات البطاطس من أمريكا الشمالية، بسبب الفيضانات بالقرب من ميناء فانكوفر والاضطرابات اللوجستية العالمية بسبب جائحة كورونا.
كما وأوقفت الشركة تقديم بعض الأنواع من البطاطس مما أثار إنزعاج الكثير من المستهلكين.
ليستغل بعض المنافسين الموقف، حيث بدأت سلسلة الهمبرغر "فريشنيس برغر"، التابعة لشركة كولوايد، حملة في 14 يناير/ كانون الثاني، بزيادة حصص البطاطس المقلية بنسبة 25 بالمائة حتى الـ من 27 فبراير/ شباط. وقالت الشركة إنها لا تواجه نقصا في الإمدادات لأنها تحصل على البطاطس من هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان والمعروفة بمنتجاتها الزراعية.
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