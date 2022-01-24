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"داعش" ينشط في الحسكة السورية ويهجر الأهالي
"داعش" ينشط في الحسكة السورية ويهجر الأهالي
نناقش في هذه الحلقة: احتجاجات طلابية في لبنان، "داعش" ينشط من جديد في الحسكة السورية ويهجر الأهالي، السلطة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T14:45+0000
2022-01-24T14:45+0000
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"داعش" ينشط في الحسكة السورية ويهجر الأهالي
"داعش" ينشط في الحسكة السورية ويهجر الأهالي
نشط تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، من جديد، في الحسكة السورية، وهجر الأهالي بأعداد كبيرة، بعد هروب عدد من مقاتليه من السجن الذي كان تحت سيطرة ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية"حسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" هناك.ولكن ما حقيقة ماحدث في هذا السجن؟ وما الغاية من إعادة إحياء "داعش"، وتهجير الأهالي، ومن أين حصلوا على الأسلحة والذخيرة بهذه السرعة؟عن هذه الأسئلة، أجاب أستاذ العلاقات الدولية، بشير بدور بقوله لـ "بلا قيود":احتجاجات في لبنانأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، بأن مئات الطلاب نظموا وقفة احتجاجية، في بيروت والشمال، رفضا لقرار الإدارة رفع الأقساط، وتحديد رسوم إضافية للنفقات التشغيلية بالدولار النقدي.وقال محتجون لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио

"داعش" ينشط في الحسكة السورية ويهجر الأهالي

14:45 GMT 24.01.2022
"داعش" ينشط في الحسكة السورية ويهجر الأهالي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة: احتجاجات طلابية في لبنان، "داعش" ينشط من جديد في الحسكة السورية ويهجر الأهالي، السلطة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية المحتلة، "أنصار الله" تكرر هجومها على الإمارات بصواريخ باليستية.
نشط تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، من جديد، في الحسكة السورية، وهجر الأهالي بأعداد كبيرة، بعد هروب عدد من مقاتليه من السجن الذي كان تحت سيطرة ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية"حسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" هناك.
ولكن ما حقيقة ماحدث في هذا السجن؟ وما الغاية من إعادة إحياء "داعش"، وتهجير الأهالي، ومن أين حصلوا على الأسلحة والذخيرة بهذه السرعة؟
عن هذه الأسئلة، أجاب أستاذ العلاقات الدولية، بشير بدور بقوله لـ "بلا قيود":

"هذا حراك إجرامي بحق الأهالي الذين ذاقوا الويلات من ممارسات (قسد)، وطبعا، وفق توجيهات الإدارة الأمريكية التي على ما يبدو تريد تحقيق تصعيد أمني في تلك المنطقة،وهي تستخدم تارة (قسد) وتارة (داعش)، ما يدل على تخبط سياساتها في المنطقة".

احتجاجات في لبنان

أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، بأن مئات الطلاب نظموا وقفة احتجاجية، في بيروت والشمال، رفضا لقرار الإدارة رفع الأقساط، وتحديد رسوم إضافية للنفقات التشغيلية بالدولار النقدي.
وقال محتجون لـ"سبوتنيك":

"نرفض هذه الزيادة الضخمة، ولا يمكننا دفعها، ما يهدد مستقبلنا الدراسي، أنا كطالب طب أسنان يجب أن أدفع 53 مليون ليرة لبنانية، و600 دولار أخرى، بالإضافة إلى الأدوات، فمن أين سندفع؟ هذه جريمة تهدف لتهجير الشباب، ووزارة التربية هي من تتحمل هذه المسؤولية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس...
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