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https://arabic.sputniknews.com/20220124/دراسة-مكمل-غذائي-شائع-يساعد-في-مكافحة-الخرف-1057026070.html
دراسة: مكمل غذائي شائع يساعد في مكافحة الخرف
دراسة: مكمل غذائي شائع يساعد في مكافحة الخرف
وجد باحثون أن مكملا غذائيا شائعا يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بمرض الخرف، الذي يعد ألزهايمر أحد أكثر أشكاله شيوعا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:49+0000
2022-01-24T14:24+0000
علوم
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وفي الغالب، يلجأ البعض للاستعاضة عن نقص العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن في نظامهم بتناول المكملات الغذائية المختلفة.على سبيل المثال يلجأ البعض لتناول فيتامين C حال كانوا قلقين بشأن قوة مناعتهم، ويتناول آخرون الكاليسيوم للحفاظ على عظام قوية.إلا أن الدراسة الجديدة وجدت أن تناول مكملات زيت السمك (مكمل غذائي يعتبر مصدرا للأوميغا 3)، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، بحسب موقع eatthis.وجد الباحثون في الدراسة التي نشرت قبل أيام في مجلة التغذية السريرية بعد بحث بيانات أكثر من 215 ألف من كبار السن غير المصابين بمرض الخرف لمدة 8 أعوام، أن استخدام زيت السمك كان مرتبطا بتراجع مخاطر الإصابة بالخرف.ترتبط أعراض الخرف بالتدهور التدريجي للدماغ، وهناك عدد كبير من الأعراض المرتبطة بالخرف بما في ذلك فقدان الذاكرة واللامبالاة، ومشاكل في اللغة، مثل استخدام الكلمات بشكل غير صحيح، أو صعوبة التحدث، إضافة إلى صعوبة إصدار الأحكام (تحديد الصواب والخطأ)، وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.ويدعم البحث الجديد العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائدة جمة لاستخدام أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، علاوة على فوائدها المعرفية المختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الخرف-عرض-منسي-ومؤثر-يمكن-ملاحظته-في-45-من-الحالات-1055877655.html
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علوم

دراسة: مكمل غذائي شائع يساعد في مكافحة الخرف

13:49 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 14:24 GMT 24.01.2022)
© Photo / pixabay/HeungSoonمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Photo / pixabay/HeungSoon
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وجد باحثون أن مكملا غذائيا شائعا يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بمرض الخرف، الذي يعد ألزهايمر أحد أكثر أشكاله شيوعا.
وفي الغالب، يلجأ البعض للاستعاضة عن نقص العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن في نظامهم بتناول المكملات الغذائية المختلفة.
على سبيل المثال يلجأ البعض لتناول فيتامين C حال كانوا قلقين بشأن قوة مناعتهم، ويتناول آخرون الكاليسيوم للحفاظ على عظام قوية.
إلا أن الدراسة الجديدة وجدت أن تناول مكملات زيت السمك (مكمل غذائي يعتبر مصدرا للأوميغا 3)، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، بحسب موقع eatthis.
وجد الباحثون في الدراسة التي نشرت قبل أيام في مجلة التغذية السريرية بعد بحث بيانات أكثر من 215 ألف من كبار السن غير المصابين بمرض الخرف لمدة 8 أعوام، أن استخدام زيت السمك كان مرتبطا بتراجع مخاطر الإصابة بالخرف.
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الخرف... عرض "منسي ومؤثر" يمكن ملاحظته في 45% من الحالات
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ترتبط أعراض الخرف بالتدهور التدريجي للدماغ، وهناك عدد كبير من الأعراض المرتبطة بالخرف بما في ذلك فقدان الذاكرة واللامبالاة، ومشاكل في اللغة، مثل استخدام الكلمات بشكل غير صحيح، أو صعوبة التحدث، إضافة إلى صعوبة إصدار الأحكام (تحديد الصواب والخطأ)، وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.
ويدعم البحث الجديد العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائدة جمة لاستخدام أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، علاوة على فوائدها المعرفية المختلفة.
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