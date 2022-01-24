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دونيتسك: القوات الأوكرانية في منطقة "عملية القوات المشتركة" تستعد للهجوم
دونيتسك: القوات الأوكرانية في منطقة "عملية القوات المشتركة" تستعد للهجوم
أعلنت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، اليوم الإثنين، عن أن الأمن الأوكراني يعد لهجوم في دونباس. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمي بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".وأضاف المتحدث: "تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا... للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)".وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، من جهة أخرى.
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دونيتسك: القوات الأوكرانية في منطقة "عملية القوات المشتركة" تستعد للهجوم

10:33 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، اليوم الإثنين، عن أن الأمن الأوكراني يعد لهجوم في دونباس.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمي بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".

وأضاف المتحدث: "تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا... للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)".
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، من جهة أخرى.
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