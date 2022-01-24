تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/رجل-شجاع-يصارع-دبا-كاد-أن-يفتك-بكلبه-فيديو-1056893119.html
رجل شجاع يصارع دبا كاد أن يفتك بكلبه... فيديو
رجل شجاع يصارع دبا كاد أن يفتك بكلبه... فيديو
وجد رجل نفسه في موقع صعب بعد أن اضطر لخوض مواجهة غير متكافئة مع دب أسود مخيف كاد أن يفتك بكلبه الصغير. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T06:52+0000
2022-01-24T06:52+0000
دب
دب ضخم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050268666_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_94d94807bdb55b2369c7c4ff84204e6a.jpg
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن والتر هيكوكس تعرض للعض والخدش أثناء قتاله المفترس القاتل في منزله في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ليلة الأربعاء.تُظهر لقطات كاميرا المراقبة هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عاما، حوالي الساعة 7:30 مساء.ثم قام هيكوكس بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.في الفيديو يمكن سماع الرجل وهو يصرخ: "كيري يا إلهي، لقد هوجمت من قبل دب".ولاحقا قال هيكوكس لشبكة WFTV 9: "لم يخطر ببالي الكثير في تلك اللحظات، بخلاف ما كان سيحدث إذا مر وتمكن من الدخول إلى المنزل حيث كانت بقية كلابي وزوجتي".من جانبها، قالت كيري إن الدب قفز على ما يبدو على الشرفة لمهاجمة الكلب بيبر، وأضافت: "اعتقد زوجي أنه كلب الجيران وذهب ليصفعه على وجهه".ونشرت الزوجة على مواقع التواصل صورا لجروع على جسد زوجها، نتيحة المواجهة القاسية، بما في ذلك آثار مخالب وأسنان الدب على ظهره وذراعيه، لافتتة إلى أنه "اضطر لتلقي حقن داء الكلب... لحسن الحظ لم يصب أي من الكلاب في الهجوم".بعد الهجوم، نصبت السلطات المحلية مصيدة للدببة وأخبر هيكوكس المحاورين أنه يخطط أيضا لوضع باب مناسب على شرفته.وأكدت شرطة دايتونا بيتش أن هذا هو ثاني هجوم لدب في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت امرأة لهجوم من قبل دب في وقت سابق من الأسبوع الماضي أثناء خروجها في نزهة مع كلب، وتم نقلها إلى المستشفى لتتعافى من إصابات في وجهها ورأسها بعد الهجوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050268666_234:0:2121:1415_1920x0_80_0_0_ffe4cc2721abb70dc132f468b180dce8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دب, دب ضخم

رجل شجاع يصارع دبا كاد أن يفتك بكلبه... فيديو

06:52 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Press service of the President of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوردب بري في غابات "التايغا" في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
دب بري في غابات التايغا في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Press service of the President of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجد رجل نفسه في موقع صعب بعد أن اضطر لخوض مواجهة غير متكافئة مع دب أسود مخيف كاد أن يفتك بكلبه الصغير.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن والتر هيكوكس تعرض للعض والخدش أثناء قتاله المفترس القاتل في منزله في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ليلة الأربعاء.
تُظهر لقطات كاميرا المراقبة هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عاما، حوالي الساعة 7:30 مساء.
ثم قام هيكوكس بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.
في الفيديو يمكن سماع الرجل وهو يصرخ: "كيري يا إلهي، لقد هوجمت من قبل دب".
ولاحقا قال هيكوكس لشبكة WFTV 9: "لم يخطر ببالي الكثير في تلك اللحظات، بخلاف ما كان سيحدث إذا مر وتمكن من الدخول إلى المنزل حيث كانت بقية كلابي وزوجتي".
من جانبها، قالت كيري إن الدب قفز على ما يبدو على الشرفة لمهاجمة الكلب بيبر، وأضافت: "اعتقد زوجي أنه كلب الجيران وذهب ليصفعه على وجهه".
ونشرت الزوجة على مواقع التواصل صورا لجروع على جسد زوجها، نتيحة المواجهة القاسية، بما في ذلك آثار مخالب وأسنان الدب على ظهره وذراعيه، لافتتة إلى أنه "اضطر لتلقي حقن داء الكلب... لحسن الحظ لم يصب أي من الكلاب في الهجوم".

بعد الهجوم، نصبت السلطات المحلية مصيدة للدببة وأخبر هيكوكس المحاورين أنه يخطط أيضا لوضع باب مناسب على شرفته.
وأكدت شرطة دايتونا بيتش أن هذا هو ثاني هجوم لدب في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت امرأة لهجوم من قبل دب في وقت سابق من الأسبوع الماضي أثناء خروجها في نزهة مع كلب، وتم نقلها إلى المستشفى لتتعافى من إصابات في وجهها ورأسها بعد الهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية