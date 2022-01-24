رجل يقطع أكثر من 10 آلاف كلم مختبأ في عجلات طائرة

وقالت ويليمايك كوستر، المتحدثة باسم مطار سخيبول لـCNN: "علمنا أنه تم العثور على شخص كان مختبئا على متن طائرة شحن في منصة الشحن بالمطار، هذا الصباح"، مُضيفة أن الشرطة العسكرية الملكية الهولندية تتعامل مع الموقف.مضيفة أن الرجل أعيد إنعاشه واستقرت حالته في المطار ثم نُقل إلى مستشفى في أمستردام.وتابعت قائلة إنه عندما يتعافى ويخرج من المستشفى، ستتم معالجته بعد ذلك في مركز طالبي اللجوء، حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث بالفعل عن اللجوء.هذا ورفضت شركة الشحن التعليق على الحادث.
ألقت السلطات الهولندية القبض على شخص اختبأ في عجلة مقدمة طائرة شحن هبطت في مطار سخيبول بأمستردام صباح الأحد، بعد أن حلقت لأكثر من 11 ساعة من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
وقالت ويليمايك كوستر، المتحدثة باسم مطار سخيبول لـCNN: "علمنا أنه تم العثور على شخص كان مختبئا على متن طائرة شحن في منصة الشحن بالمطار، هذا الصباح"، مُضيفة أن الشرطة العسكرية الملكية الهولندية تتعامل مع الموقف.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة جوان هيلموندز: "لقد فوجئنا بالعثور على هذا الرجل، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة بعد أن حلقت الطائرة أكثر من 10,000 (كيلومتر) في درجات حرارة شديدة البرودة".
مضيفة أن الرجل أعيد إنعاشه واستقرت حالته في المطار ثم نُقل إلى مستشفى في أمستردام.
وتابعت قائلة إنه عندما يتعافى ويخرج من المستشفى، ستتم معالجته بعد ذلك في مركز طالبي اللجوء، حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث بالفعل عن اللجوء.