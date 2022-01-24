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رجل يقطع أكثر من 10 آلاف كلم مختبأ في عجلات طائرة
رجل يقطع أكثر من 10 آلاف كلم مختبأ في عجلات طائرة
ألقت السلطات الهولندية القبض على شخص اختبأ في عجلة مقدمة طائرة شحن هبطت في مطار سخيبول بأمستردام صباح الأحد، بعد أن حلقت لأكثر من 11 ساعة من جوهانسبرج بجنوب... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T06:03+0000
2022-01-24T06:03+0000
العالم
مطار
لاجئ
حكومة هولندا
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وقالت ويليمايك كوستر، المتحدثة باسم مطار سخيبول لـCNN: "علمنا أنه تم العثور على شخص كان مختبئا على متن طائرة شحن في منصة الشحن بالمطار، هذا الصباح"، مُضيفة أن الشرطة العسكرية الملكية الهولندية تتعامل مع الموقف.مضيفة أن الرجل أعيد إنعاشه واستقرت حالته في المطار ثم نُقل إلى مستشفى في أمستردام.وتابعت قائلة إنه عندما يتعافى ويخرج من المستشفى، ستتم معالجته بعد ذلك في مركز طالبي اللجوء، حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث بالفعل عن اللجوء.هذا ورفضت شركة الشحن التعليق على الحادث.
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العالم, مطار, لاجئ, حكومة هولندا

رجل يقطع أكثر من 10 آلاف كلم مختبأ في عجلات طائرة

06:03 GMT 24.01.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouwمطار شيبول الدولي (Schiphol International Airport) في أمستردام، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018
مطار شيبول الدولي (Schiphol International Airport) في أمستردام، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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ألقت السلطات الهولندية القبض على شخص اختبأ في عجلة مقدمة طائرة شحن هبطت في مطار سخيبول بأمستردام صباح الأحد، بعد أن حلقت لأكثر من 11 ساعة من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
وقالت ويليمايك كوستر، المتحدثة باسم مطار سخيبول لـCNN: "علمنا أنه تم العثور على شخص كان مختبئا على متن طائرة شحن في منصة الشحن بالمطار، هذا الصباح"، مُضيفة أن الشرطة العسكرية الملكية الهولندية تتعامل مع الموقف.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة جوان هيلموندز: "لقد فوجئنا بالعثور على هذا الرجل، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة بعد أن حلقت الطائرة أكثر من 10,000 (كيلومتر) في درجات حرارة شديدة البرودة".

مضيفة أن الرجل أعيد إنعاشه واستقرت حالته في المطار ثم نُقل إلى مستشفى في أمستردام.
وتابعت قائلة إنه عندما يتعافى ويخرج من المستشفى، ستتم معالجته بعد ذلك في مركز طالبي اللجوء، حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث بالفعل عن اللجوء.
هذا ورفضت شركة الشحن التعليق على الحادث.
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