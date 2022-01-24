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https://arabic.sputniknews.com/20220124/روبرت-مالي-من-غير-المرجح-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-دون-الإفراج-عن-سجناء-أمريكيين-1056890796.html
روبرت مالي: من غير المرجح التوصل لاتفاق نووي مع إيران دون الإفراج عن سجناء أمريكيين
روبرت مالي: من غير المرجح التوصل لاتفاق نووي مع إيران دون الإفراج عن سجناء أمريكيين
قال كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين، يوم الأحد، إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ما... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T01:46+0000
2022-01-24T01:46+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وكرر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي الموقف الأمريكي الثابت منذ فترة طويلة بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية. ولكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.وقال مالي لرويترز في مقابلة، وأضاف في فيينا، حيث تجري محادثات لإعادة التزام واشنطن وطهران بالاتفاق بشكل كامل، "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/إيران-المحادثات-النووية-تنتهي-قبل-مارس-باتفاق-1056869015.html
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الاتفاق النووي الإيراني

روبرت مالي: من غير المرجح التوصل لاتفاق نووي مع إيران دون الإفراج عن سجناء أمريكيين

01:46 GMT 24.01.2022
© REUTERS / FRANCOIS MURPHYالمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي
المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / FRANCOIS MURPHY
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قال كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين، يوم الأحد، إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أمريكيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم رهائن.
وكرر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي الموقف الأمريكي الثابت منذ فترة طويلة بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية. ولكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.
وقال مالي لرويترز في مقابلة،
"إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلاهما. لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أمريكيين أبرياء".
وأضاف في فيينا، حيث تجري محادثات لإعادة التزام واشنطن وطهران بالاتفاق بشكل كامل، "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
إيران: المحادثات النووية تنتهي قبل مارس باتفاق
أمس, 11:25 GMT
واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.
وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.
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