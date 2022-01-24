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https://arabic.sputniknews.com/20220124/زاخاروفا-تصف-المقال-حول-طلب-بكين-لموسكو-بشأن-أوكرانيا-بالمزيف-1056944251.html
زاخاروفا تصف المقال حول "طلب" بكين لموسكو بشأن أوكرانيا بالمزيف
زاخاروفا تصف المقال حول "طلب" بكين لموسكو بشأن أوكرانيا بالمزيف
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلومبيرغ أصدرت مقالا "مزيفًا خياليا" حول طلب مزعوم من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:42+0000
2022-01-24T10:42+0000
العالم
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وقالت زاخاروفا على الهواء على محطة "إيخو موسكفي": "في ذلك اليوم، كانت هناك مجرد قصة خيالية ومزيفة لبلومبيرغ حول أن شي جين بينغ طلب من بوتين عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية". وشددت على أن الوكالة لم تنحني إلى هذا من قبل. بصراحة ، لم أتوقع هذا المستوى من المعلومات المضللة في بلومبيرغ، ليس فقط لأنها غير مؤكدة، ولكن لأنها مستحيلة، وغبية".وبحسب الدبلوماسية، فإن الوكالة لم تكلف نفسها عناء طلب تعليق من ممثلي الخدمات الصحفية الرئاسية أو وزارة الخارجية الروسية، وبعد كل شيء، يمكن للصحفيين عادة اللجوء إلى كبار المسؤولين الروس على مدار الساعة تقريبًا بشأن أي قضية.كما علقت السفارة الصينية في موسكو على الأنباء قائلة: "إن المادة التي نشرتها بلومبرغ والتي تفيد بأن الرئيس الصيني شي جي نبينغ طلب من فلاديمير بوتين عدم "غزو" أوكرانيا خلال أولمبياد بكين كذبة فاضحة واستفزاز موجه ضد روسيا والصين، فضلاً عن تقويض الألعاب الأولمبية".
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زاخاروفا تصف المقال حول "طلب" بكين لموسكو بشأن أوكرانيا بالمزيف

10:42 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلومبيرغ أصدرت مقالا "مزيفًا خياليا" حول طلب مزعوم من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم مهاجمة أوكرانيا خلال أولمبياد بكين.
وقالت زاخاروفا على الهواء على محطة "إيخو موسكفي": "في ذلك اليوم، كانت هناك مجرد قصة خيالية ومزيفة لبلومبيرغ حول أن شي جين بينغ طلب من بوتين عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية". وشددت على أن الوكالة لم تنحني إلى هذا من قبل. بصراحة ، لم أتوقع هذا المستوى من المعلومات المضللة في بلومبيرغ، ليس فقط لأنها غير مؤكدة، ولكن لأنها مستحيلة، وغبية".
وبحسب الدبلوماسية، فإن الوكالة لم تكلف نفسها عناء طلب تعليق من ممثلي الخدمات الصحفية الرئاسية أو وزارة الخارجية الروسية، وبعد كل شيء، يمكن للصحفيين عادة اللجوء إلى كبار المسؤولين الروس على مدار الساعة تقريبًا بشأن أي قضية.
كما علقت السفارة الصينية في موسكو على الأنباء قائلة: "إن المادة التي نشرتها بلومبرغ والتي تفيد بأن الرئيس الصيني شي جي نبينغ طلب من فلاديمير بوتين عدم "غزو" أوكرانيا خلال أولمبياد بكين كذبة فاضحة واستفزاز موجه ضد روسيا والصين، فضلاً عن تقويض الألعاب الأولمبية".
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