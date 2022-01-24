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ستولتنبرغ: تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية يشمل إرسال قوات قتالية إضافية
ستولتنبرغ: تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية يشمل إرسال قوات قتالية إضافية
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إن الحلف يفكر في تعزيز وجوده على الجانب الشرقي، ويشمل ذلك إرسال قوات قتالية إضافية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:21+0000
2022-01-24T17:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي اليوم: "نفكر في تعزيز وجودنا في الجزء الشرقي من الحلف، وربما يشمل ذلك إرسال قوات قتالية إضافية".وكان موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بتعزيز الحلف لوجوده في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع القوات في حالة استعداد.وبحسب البيان: "قام حلفاء الناتو بتنبيه القوات ونشر سفن وطائرات حربية إضافية في مواقع بأوروبا الشرقية، وبالتالي تعزيز الردع والدفاع بينما تواصل روسيا حشد قواتها حول أوكرانيا".من جهة ثانية، شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-الروسية-أمريكا-والناتو-يشنان-حملة-سامة-ضد-موسكو-1056836888.html
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العالم, أخبار روسيا, أخبار الناتو, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية يشمل إرسال قوات قتالية إضافية

17:21 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 24.01.2022)
© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصورسفن الناتو الحربية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني
سفن الناتو الحربية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Igor Maslov
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إن الحلف يفكر في تعزيز وجوده على الجانب الشرقي، ويشمل ذلك إرسال قوات قتالية إضافية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي اليوم: "نفكر في تعزيز وجودنا في الجزء الشرقي من الحلف، وربما يشمل ذلك إرسال قوات قتالية إضافية".
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وكان موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بتعزيز الحلف لوجوده في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع القوات في حالة استعداد.
وبحسب البيان: "قام حلفاء الناتو بتنبيه القوات ونشر سفن وطائرات حربية إضافية في مواقع بأوروبا الشرقية، وبالتالي تعزيز الردع والدفاع بينما تواصل روسيا حشد قواتها حول أوكرانيا".
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من جهة ثانية، شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.
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