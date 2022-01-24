https://arabic.sputniknews.com/20220124/ستولتنبرغ-تعزيز-وجود-الناتو-في-الجزء-الشرقي-يشمل-إرسال-قوات-قتالية-إضافية-1057035677.html

ستولتنبرغ: تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية يشمل إرسال قوات قتالية إضافية

ستولتنبرغ: تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية يشمل إرسال قوات قتالية إضافية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إن الحلف يفكر في تعزيز وجوده على الجانب الشرقي، ويشمل ذلك إرسال قوات قتالية إضافية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T17:21+0000

2022-01-24T17:21+0000

2022-01-24T17:31+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي اليوم: "نفكر في تعزيز وجودنا في الجزء الشرقي من الحلف، وربما يشمل ذلك إرسال قوات قتالية إضافية".وكان موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بتعزيز الحلف لوجوده في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع القوات في حالة استعداد.وبحسب البيان: "قام حلفاء الناتو بتنبيه القوات ونشر سفن وطائرات حربية إضافية في مواقع بأوروبا الشرقية، وبالتالي تعزيز الردع والدفاع بينما تواصل روسيا حشد قواتها حول أوكرانيا".من جهة ثانية، شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.

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