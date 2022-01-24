ستيفاني وليامز: نواصل مطالبتنا بالافصاح عن مصير النائبة سهام سرقيوة

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على "تويتر"، قالت خلالها: "مرة أخرى، تتجه الأنظار اليوم صوب مجلس النواب حيث يناقش مصير الانتخابات الوطنية التي كان المقرر إجراؤها في 24/12/2021، وهي فرصة للتذكير بأن هناك مقعدًا فارغاً في المجلس منذ 922 يومًا، وهو مقعد النائبة سهام سرقيوة التي اختطفها مسلحون بالعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو/تموز 2019".وتابعت وليامز: "نواصل مطالبتنا الجهات المعنية بالإفصاح عن مصير النائبة سهام، خاصة ومرتكبو هذه الجريمة النكراء التي طالت امرأة وعضو منتخب في البرلمان لا يزالون طلقاء".وأكدت وليامز وقوفها "إلى جانب أسرة سهام والألاف من مؤيديها وكل الليبيات اللواتي يخاطرن بحياتهن بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق العدالة والمساءلة بشأن اختطاف واختفاء سهام".وتطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ يوليو 2019، بالإفراج عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وزوجها اللذين يعتقد أنهما خطفا ليلا من منزلهما بمدينة بنغازي في شرق البلاد.واشتهرت سرقيوة بانتقادها لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وهجومه على طرابلس ودعوتها إلى تبني حل سياسي للأزمة الليبية.
جددت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، مطالبتها للجهات المعنية بالكشف عن مصير النائبة الليبية سهام سرقيوة.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على "تويتر"، قالت خلالها: "مرة أخرى، تتجه الأنظار اليوم صوب مجلس النواب حيث يناقش مصير الانتخابات الوطنية التي كان المقرر إجراؤها في 24/12/2021، وهي فرصة للتذكير بأن هناك مقعدًا فارغاً في المجلس منذ 922 يومًا، وهو مقعد النائبة سهام سرقيوة التي اختطفها مسلحون بالعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو/تموز 2019".
1/3 مرة أخرى، تتجه الأنظار اليوم صوب مجلس النواب حيث يناقش مصير الانتخابات الوطنية التي كان المقرر إجراؤها في 24/12/2021. وهي فرصة للتذكير بأن هناك مقعدًا فارغاً في المجلس منذ 922 يومًا، وهو مقعد النائبة سهام سرقيوة التي اختطفها مسلحون بالعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو 2019