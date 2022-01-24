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سفير الإمارات لدى واشنطن: التعاون مع الولايات المتحدة ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين"
سفير الإمارات لدى واشنطن: التعاون مع الولايات المتحدة ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين"
قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة إن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين" التي استهدفت البلاد. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T18:02+0000
2022-01-24T18:02+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها العتيبة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على التصدي لهجمات "أنصار الله" التي استهدفت بلاده.وكتب العتيبة: "التعاون (الإماراتي - الأمريكي) الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".ولفت سفير الإمارات لدى واشنطن إلى أن الخطوة التالية هي وقف ما وصفه بـ "التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين"، مضيفا: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".وأعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، استهداف مواقع حيوية في الإمارات شملت العاصمة أبوظبي ومواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة، كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/لن-تمر-دون-عقاب-الإمارات-تهدد-أنصار-الله-وتدعو-المجتمع-الدولي-لإدانة-أعمالها-الإرهابية--1057034630.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

سفير الإمارات لدى واشنطن: التعاون مع الولايات المتحدة ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين"

18:02 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / Drew Angererسفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة
سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / Drew Angerer
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قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة إن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين" التي استهدفت البلاد.
جاء ذلك في تدوينة نشرها العتيبة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على التصدي لهجمات "أنصار الله" التي استهدفت بلاده.
وكتب العتيبة: "التعاون (الإماراتي - الأمريكي) الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".
ولفت سفير الإمارات لدى واشنطن إلى أن الخطوة التالية هي وقف ما وصفه بـ "التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين"، مضيفا: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".
وأعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، استهداف مواقع حيوية في الإمارات شملت العاصمة أبوظبي ومواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
"لن تمر دون عقاب"... الإمارات تهدد "أنصار الله" وتدعو المجتمع الدولي لإدانة أعمالها "الإرهابية"
17:00 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة، كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.
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