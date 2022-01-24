سفير الإمارات لدى واشنطن: التعاون مع الولايات المتحدة ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين"

جاء ذلك في تدوينة نشرها العتيبة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على التصدي لهجمات "أنصار الله" التي استهدفت بلاده.وكتب العتيبة: "التعاون (الإماراتي - الأمريكي) الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".ولفت سفير الإمارات لدى واشنطن إلى أن الخطوة التالية هي وقف ما وصفه بـ "التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين"، مضيفا: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".وأعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، استهداف مواقع حيوية في الإمارات شملت العاصمة أبوظبي ومواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة، كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.
قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة إن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين" التي استهدفت البلاد.
جاء ذلك في تدوينة نشرها العتيبة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على التصدي لهجمات "أنصار الله" التي استهدفت بلاده.
وكتب العتيبة: "التعاون (الإماراتي - الأمريكي) الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".
معالي يوسف العتيبة: إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات. الخطوة التالية: وقف التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وعلى الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة، كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.