https://arabic.sputniknews.com/20220124/سكرتير-مجلس-الأمن-الأوكراني-لا-نرى-أي-سبب-للحديث-عن-خطط-لغزو-روسي-وشيك-لبلادنا-1057039110.html

سكرتير مجلس الأمن الأوكراني: لا نرى أي سبب للحديث عن خطط لغزو روسي وشيك لبلادنا

سكرتير مجلس الأمن الأوكراني: لا نرى أي سبب للحديث عن خطط لغزو روسي وشيك لبلادنا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الإثنين، أن كييف لا ترى أي سبب للحديث عن خطط لغزو روسي وشيك واسع النطاق ضد أوكرانيا، فهي... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T19:09+0000

2022-01-24T19:09+0000

2022-01-24T19:09+0000

روسيا

أخبار روسيا

أخبار أوكرانيا

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كييف- سبوتنيك. وقال دانيلوف خلال إحاطة إعلامية: "اليوم لا نرى أي أساس للتأكيد على هجوم واسع النطاق على بلدنا؛ هذا من المستحيل القيام به عمليا، هل هناك أي تحركات للقوات المسلحة الروسية على أراضي روسيا اليوم؟ نعم، نحن نسجل هذا، وهذا لا يفاجئنا. قد يفاجئ هذا شركائنا الأجانب عندما شاهدوا أخيراً وجود قوات.. هذا الوضع منذ فترة طويلة ... منذ عام 2014".وأكد أن كييف لا تنوي شن هجوم على أحد، قائلا "تستقبل مطاراتنا طائرات تساعدنا بأسلحة دفاعية؛ أؤكد أن هذا هو بالضبط سلاح للدفاع، لن نهاجم أحداً، هذا بلدنا ولن نتنازل عنه لأي شخص"؛ مشيراً إلى أنه يوجد الآن الكثير الذين يريدون مساعدة أوكرانيا بالسلاح في حالة "العدوان الروسي".وقال بهذا الصدد: "حتى الآن، لدينا معلومات عن ثلاث سفارات، نحن نتحدث عن ثلاث دول [أعلنت عن خطط للإجلاء]، وهناك 49 دولة لا تسير على هذه الخطى. وتحدد كل دولة بشكل مستقل من حيث مواطنيها الموجودين على أراضي بلدنا".وأشار دانيلوف إلى أنه لا يوجد اليوم مغادرة جماعية للدبلوماسيين، بمن فيهم الروس، من أوكرانيا. "كانت هناك دعاية إعلامية كبيرة حول الحرب تشير لمغادرة موظفي المؤسسات (الدبلوماسية) الروسية للبلاد بأعداد كبيرة، ونحن لا نرى هذا ... أؤكد مرة أخرى، لا نرى إجلاءً جماعيا من بلادنا اليوم من موظفي السفارات الدبلوماسيين".وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنت مقترحات لإجلاء موظفي سفاراتها.وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفيها المؤهلين من سفارتها لدى أوكرانيا، مؤكدة أنه يجب على جميع المواطنين التفكير في المغادرة بسبب تهديد روسيا بالقيام بعمل عسكري.وبدأت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، إجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف على خلفية ما يُزعم من تفاقم محتمل للوضع، ونصحت مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، سحب بعض موظفي سفارتها وعائلاتهم، في العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية ما يزعم بـ "التهديد المتزايد من جانب روسيا".كما أعلن وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ ، أن بلاده لديها خطط لإجلاء موظفي سفارتها في أوكرانيا، في حال تدهور الوضع الأمني هناك.وتتهم واشنطن ودول غربية روسيا بـ "التحضير لغزو أوكرانيا"، وهو ما نفته موسكو، في مناسبات عدة، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدود روسيا.بدورها تؤكد روسيا أن التصريحات حول الإعداد المزعوم لهجوم روسي تمهد لخلق غطاء إعلامي لاستفزاز روسيا عسكريًا على نطاق واسع.

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