سياسي لبناني: المبادرة الكويتية مطالب غربية تعجيزية تدفع لإشعال حرب أهلية
سياسي لبناني: المبادرة الكويتية مطالب غربية تعجيزية تدفع لإشعال حرب أهلية
وكانت قد كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن بنود المبادرة العشرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى لبنان، أكثرها يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، بينما ينحصر بندان بسلاح "حزب الله" وتدخلاته في الساحة الإقليمية".يقول رفعت البدوي مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:وأشار البدوي إلى أن "الأمور بقيت على حالها طوال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أن أُعلن يوم السبت الفائت عن زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان حاملا معه ورقة مطالب سميت بالمبادرة "لإعادة بناء الثقة".ويرى البدوي التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، إلى "أننا سنبدأ اليوم البحث بالورقة الكويتية، وستكون جاهزة قبل السبت".
وكانت قد كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن بنود المبادرة العشرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى لبنان، أكثرها يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، بينما ينحصر بندان بسلاح "حزب الله" وتدخلاته في الساحة الإقليمية".
يقول رفعت البدوي مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"عقب نشوب الأزمة بين لبنان ودول الخليج سارعت بعض الدول ومنها الكويت بالطلب إلى لبنان بضرورة استقالة الوزير قرداحي كتعبير حسن نية للولوج في حل يرضي الأطراف، وتم ذلك على أمل أن تؤدي الاستقالة إلى إزالة الغيمة التي تلبدت فوق لبنان ودول الخليج".
وأشار البدوي إلى أن "الأمور بقيت على حالها طوال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أن أُعلن يوم السبت الفائت عن زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان حاملا معه ورقة مطالب سميت بالمبادرة "لإعادة بناء الثقة".
ويرى البدوي
بأن "بنود الوثيقة التي حملها الدبلوماسي الكويتي هي مطالب أمريكية فرنسية سعودية تعجيزية ولا توصف بمبادرة حسن نيه، بل أنها مطالب لاتدعو لبناء الثقة لأنها تدفع لاشعال حرب أهلية صريحة في لبنان".