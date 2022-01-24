https://arabic.sputniknews.com/20220124/شقيقتان-مصريتان-تزينان-الكنائس-القبطية-1056807614.html

شقيقتان مصريتان تزينان الكنائس القبطية

شقيقتان مصريتان تزينان الكنائس القبطية

تقوم شقيقتان من سوهاج المصرية برسم جداريات قبطية معقدة التركيب لإضفاء البهجة على الكنائس في مسقط رأسهن. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

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سارة كامل ذكري، 25 عامًا، خريجة فنون جميلة، وقد أدت دراستها إلى افتتانها بالفن القبطي.تقول سارة:ونقلت سارة شغفها إلى شقيقتها الصغرى، كريستين. والآن، أصبحتا تتجولان في الكنائس برفقة الطلاء والفرش، وتقضيان ما يصل إلى 12 ساعة لإنهاء لوحة جدارية واحدة.وأوضحت سارة، قائلة:

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