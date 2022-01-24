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https://arabic.sputniknews.com/20220124/شقيقتان-مصريتان-تزينان-الكنائس-القبطية-1056807614.html
شقيقتان مصريتان تزينان الكنائس القبطية
شقيقتان مصريتان تزينان الكنائس القبطية
تقوم شقيقتان من سوهاج المصرية برسم جداريات قبطية معقدة التركيب لإضفاء البهجة على الكنائس في مسقط رأسهن. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:55+0000
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سارة كامل ذكري، 25 عامًا، خريجة فنون جميلة، وقد أدت دراستها إلى افتتانها بالفن القبطي.تقول سارة:ونقلت سارة شغفها إلى شقيقتها الصغرى، كريستين. والآن، أصبحتا تتجولان في الكنائس برفقة الطلاء والفرش، وتقضيان ما يصل إلى 12 ساعة لإنهاء لوحة جدارية واحدة.وأوضحت سارة، قائلة:
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شقيقتان مصريتان تزينان الكنائس القبطية

12:55 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 24.01.2022)
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تقوم شقيقتان من سوهاج المصرية برسم جداريات قبطية معقدة التركيب لإضفاء البهجة على الكنائس في مسقط رأسهن.
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، 25 عامًا، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، 25 عامًا، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، 25 عامًا، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

الأب توماس ذكري يستقبل سارة كامل زكري وشقيقتها كريستين أمام الكنيسة قبل أن تعملا على جدارية مزينة بأيقونات قبطية في قرية أعزاز بمحافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.

الأب توماس ذكري يستقبل سارة كامل زكري وشقيقتها كريستين أمام الكنيسة قبل أن تعملا على جدارية مزينة بأيقونات قبطية في قرية أعزاز بمحافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS / Hanaa Habib

الأب توماس ذكري يستقبل سارة كامل زكري وشقيقتها كريستين أمام الكنيسة قبل أن تعملا على جدارية مزينة بأيقونات قبطية في قرية أعزاز بمحافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

كريستين كامل ذكري تستريح بعد العمل على جدارية مزينة برموز قبطية معقدة التركيب، فى كنيسة بقرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

كريستين كامل ذكري تستريح بعد العمل على جدارية مزينة برموز قبطية معقدة التركيب، فى كنيسة بقرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS / Hanaa Habib

كريستين كامل ذكري تستريح بعد العمل على جدارية مزينة برموز قبطية معقدة التركيب، فى كنيسة بقرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، تستخدم الطلاء للعمل على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة، في كنيسة في قرية أعزاز، في محافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، تستخدم الطلاء للعمل على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة، في كنيسة في قرية أعزاز، في محافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، تستخدم الطلاء للعمل على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة، في كنيسة في قرية أعزاز، في محافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS / Hanaa Habib

سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.

سارة كامل ذكري، 25 عامًا، خريجة فنون جميلة، وقد أدت دراستها إلى افتتانها بالفن القبطي.
تقول سارة:
علمني الفن القبطي أن أفهم القصص الواردة في الكتاب المقدس، واستنتج المعنى منها، وما يشير إليه كل رمز. لقد ساهم ذلك في تعميق معرفتي أكثر في الكتاب المقدس.
ونقلت سارة شغفها إلى شقيقتها الصغرى، كريستين. والآن، أصبحتا تتجولان في الكنائس برفقة الطلاء والفرش، وتقضيان ما يصل إلى 12 ساعة لإنهاء لوحة جدارية واحدة.
وأوضحت سارة، قائلة:
إنها عمل صعب. الوقوف لمدة 8 أو 12 ساعة، وأخذ استراحة صغيرة فقط كل 3 أو 5 ساعات - إنه أمر مرهق حقًا. من الصعب الاستمرار في ذلك. ولكن إذا أحب المرء شيئًا ما وعمل على تطويره، لن يشعر بالملل أبدا.
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