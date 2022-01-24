شقيقتان مصريتان تزينان الكنائس القبطية
سارة كامل ذكري، 25 عامًا، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، 25 عامًا، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
الأب توماس ذكري يستقبل سارة كامل زكري وشقيقتها كريستين أمام الكنيسة قبل أن تعملا على جدارية مزينة بأيقونات قبطية في قرية أعزاز بمحافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.
الأب توماس ذكري يستقبل سارة كامل زكري وشقيقتها كريستين أمام الكنيسة قبل أن تعملا على جدارية مزينة بأيقونات قبطية في قرية أعزاز بمحافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.
كريستين كامل ذكري تستريح بعد العمل على جدارية مزينة برموز قبطية معقدة التركيب، فى كنيسة بقرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
كريستين كامل ذكري تستريح بعد العمل على جدارية مزينة برموز قبطية معقدة التركيب، فى كنيسة بقرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، تستخدم الطلاء للعمل على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة، في كنيسة في قرية أعزاز، في محافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، تستخدم الطلاء للعمل على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة، في كنيسة في قرية أعزاز، في محافظة سوهاج جنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
سارة كامل ذكري، وشقيقتها كريستين، تعملان على جدارية مزينة بأيقونات قبطية معقدة التركيب، في كنيسة في قرية أعزاز، بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، 15 يناير 2022.
WATCH: Egyptian sisters Sara and Christine Kamel Zekry paint colorful murals with intricate Coptic icons to brighten up churches in their hometown of Sohag pic.twitter.com/7nZTFZdjst— Reuters (@Reuters) January 22, 2022