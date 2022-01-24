شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب الدعاء لوالده

نشر وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين "محبوبة الجماهير"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء العاجل.وقال وائل عبد العزيز في منشوره: "أنا والدي فعلًا تعبان جدا، محتاج دعواتكم".وكان مصدر مقرب من الفنانة المصرية قد كشف مؤخرا إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أيام من إقامتها احتفالا بعيد ميلادها، حيث أجرت مسحة بعد شعورها بأعراض خفيفة عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلادها، وجاءت نتيجتها "إيجابية"، فيما وتخضع حاليا للعزل المنزلي.وهذه ثاني إصابة لياسمين عبد العزيز بـ"كوفيد-19"، بعدما أصيبت به وزوجها الفنان أحمد العوضي، في شهر مايو/ أيار الماضي، أثناء تصوير مسلسلهما "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021.يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لأزمة صحية حادة في شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث تم الإعلان عن ذلك عندما طلب زوجها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بسبب خضوعها لعملية جراحية نسائية.
تستمر الأزمات الصحية في تعكير صفو حياة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لكن هذه المرة من جهة والدها.
نشر وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين "محبوبة الجماهير"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء العاجل.
وقال وائل عبد العزيز في منشوره: "أنا والدي فعلًا تعبان جدا، محتاج دعواتكم".
وكان مصدر مقرب من الفنانة المصرية قد كشف مؤخرا إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أيام من إقامتها احتفالا بعيد ميلادها، حيث أجرت مسحة بعد شعورها بأعراض خفيفة عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلادها، وجاءت نتيجتها "إيجابية"، فيما وتخضع حاليا للعزل المنزلي.