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صاروخ روسي جديد يعزز إمكانيات صد الهجوم الصاروخي
صاروخ روسي جديد يعزز إمكانيات صد الهجوم الصاروخي
ستحصل القوات المسؤولة عن حماية العاصمة الروسية موسكو من الهجوم الصاروخي على صاروخ جديد مضاد للصواريخ في أقرب وقت. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:04+0000
2022-01-24T12:04+0000
رصد عسكري
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وقال الجنرال سيرغي غرابتشوك، قائد فرقة الدفاع الجوي، في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن الصاروخ الجديد أكد قدراته خلال التجارب التي أجريت في العام الماضي، وسيدخل الخدمة العسكرية في أقرب وقت.وكشف قائد فرقة الدفاع الجوي أن الصاروخ الجديد له مدى طويل، حيث قال إن دخول الصاروخ الجديد الخدمة سيتيح توسيع مجال عمل مضادات الصواريخ إلى حد كبير وزيادة إمكانيات تدمير الأهداف على اختلاف أنواعها.وتحدث الجنرال غرابتشوك وفق المعلومات المتوفرة عن اختبار صاروخ "53 تي 6". ومن المعروف أن له محركا جديدا ومعدات إلكترونية حديثة تصل بفضلها سرعة الصاروخ إلى ما يزيد على 3 كيلومترات في الثانية.
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رصد عسكري

صاروخ روسي جديد يعزز إمكانيات صد الهجوم الصاروخي

12:04 GMT 24.01.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان
صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Министерство обороны РФ
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ستحصل القوات المسؤولة عن حماية العاصمة الروسية موسكو من الهجوم الصاروخي على صاروخ جديد مضاد للصواريخ في أقرب وقت.
وقال الجنرال سيرغي غرابتشوك، قائد فرقة الدفاع الجوي، في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن الصاروخ الجديد أكد قدراته خلال التجارب التي أجريت في العام الماضي، وسيدخل الخدمة العسكرية في أقرب وقت.
وكشف قائد فرقة الدفاع الجوي أن الصاروخ الجديد له مدى طويل، حيث قال إن دخول الصاروخ الجديد الخدمة سيتيح توسيع مجال عمل مضادات الصواريخ إلى حد كبير وزيادة إمكانيات تدمير الأهداف على اختلاف أنواعها.
وتحدث الجنرال غرابتشوك وفق المعلومات المتوفرة عن اختبار صاروخ "53 تي 6". ومن المعروف أن له محركا جديدا ومعدات إلكترونية حديثة تصل بفضلها سرعة الصاروخ إلى ما يزيد على 3 كيلومترات في الثانية.
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