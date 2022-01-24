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https://arabic.sputniknews.com/20220124/صاروخ-روسي-جديد-يعزز-إمكانيات-صد-الهجوم-الصاروخي-1056963167.html
صاروخ روسي جديد يعزز إمكانيات صد الهجوم الصاروخي
صاروخ روسي جديد يعزز إمكانيات صد الهجوم الصاروخي
ستحصل القوات المسؤولة عن حماية العاصمة الروسية موسكو من الهجوم الصاروخي على صاروخ جديد مضاد للصواريخ في أقرب وقت. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:04+0000
2022-01-24T12:04+0000
2022-01-24T12:04+0000
رصد عسكري
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وقال الجنرال سيرغي غرابتشوك، قائد فرقة الدفاع الجوي، في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن الصاروخ الجديد أكد قدراته خلال التجارب التي أجريت في العام الماضي، وسيدخل الخدمة العسكرية في أقرب وقت.وكشف قائد فرقة الدفاع الجوي أن الصاروخ الجديد له مدى طويل، حيث قال إن دخول الصاروخ الجديد الخدمة سيتيح توسيع مجال عمل مضادات الصواريخ إلى حد كبير وزيادة إمكانيات تدمير الأهداف على اختلاف أنواعها.وتحدث الجنرال غرابتشوك وفق المعلومات المتوفرة عن اختبار صاروخ "53 تي 6". ومن المعروف أن له محركا جديدا ومعدات إلكترونية حديثة تصل بفضلها سرعة الصاروخ إلى ما يزيد على 3 كيلومترات في الثانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ روسي جديد يعزز إمكانيات صد الهجوم الصاروخي
ستحصل القوات المسؤولة عن حماية العاصمة الروسية موسكو من الهجوم الصاروخي على صاروخ جديد مضاد للصواريخ في أقرب وقت.
وقال الجنرال سيرغي غرابتشوك، قائد فرقة الدفاع الجوي، في حديث لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن
الصاروخ الجديد أكد قدراته خلال التجارب التي أجريت في العام الماضي
، وسيدخل الخدمة العسكرية في أقرب وقت.
وكشف قائد فرقة الدفاع الجوي أن الصاروخ الجديد له مدى طويل، حيث قال إن دخول الصاروخ الجديد الخدمة سيتيح توسيع مجال عمل مضادات الصواريخ إلى حد كبير وزيادة إمكانيات تدمير الأهداف على اختلاف أنواعها.
وتحدث الجنرال غرابتشوك وفق المعلومات المتوفرة عن اختبار صاروخ "53 تي 6". ومن المعروف أن له محركا جديدا ومعدات إلكترونية حديثة تصل بفضلها سرعة الصاروخ إلى ما يزيد على 3 كيلومترات في الثانية.