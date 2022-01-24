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طائرة "آ إن-12" الروسية تحلق على علو منخفض للغاية... فيديو
طائرة "آ إن-12" الروسية تحلق على علو منخفض للغاية... فيديو
حلقت طائرة نقل عسكرية من طراز أ إن-12على ارتفاع منخفض للغاية فوق خزان أوب في مقاطعة نوفوسيبيرسك. تم تصوير رحلتها بالفيديو، والتي صورها شهود عيان مندهشون. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T06:21+0000
2022-01-24T06:21+0000
رصد عسكري
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وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية أن الطائرة كان يقودها ملازمون شبان تخرجوا العام الماضي. ثم أشرف مدربون ذوي خيرة على أعمالهم.وأضافت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية أن الطيارين الشباب قاموا بعناصر من الحركات البهلوانية البسيطة فوق التضاريس غير المحددة، ورحلات جوية في منطقة محددة وعلى شكل دائرة. لقد حلقت على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية.وشارك في التدريبات أربع طائرات ونحو مائة عسكري.
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رصد عسكري

طائرة "آ إن-12" الروسية تحلق على علو منخفض للغاية... فيديو

06:21 GMT 24.01.2022
 / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "أن-12" أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ105 لإنشاء القوات الجوية الروسية
طائرة أن-12 أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ105 لإنشاء القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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حلقت طائرة نقل عسكرية من طراز أ إن-12على ارتفاع منخفض للغاية فوق خزان أوب في مقاطعة نوفوسيبيرسك. تم تصوير رحلتها بالفيديو، والتي صورها شهود عيان مندهشون.
وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية أن الطائرة كان يقودها ملازمون شبان تخرجوا العام الماضي. ثم أشرف مدربون ذوي خيرة على أعمالهم.
وأضافت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية أن الطيارين الشباب قاموا بعناصر من الحركات البهلوانية البسيطة فوق التضاريس غير المحددة، ورحلات جوية في منطقة محددة وعلى شكل دائرة. لقد حلقت على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية.
وشارك في التدريبات أربع طائرات ونحو مائة عسكري.
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