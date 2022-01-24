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https://arabic.sputniknews.com/20220124/طبيب-التهاب-الحلق-لا-يعني-الإصابة-بـأوميكرون-1057029995.html
طبيب: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بـ"أوميكرون"
طبيب: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بـ"أوميكرون"
حذر الطبيب، أليكسي فودوفوزوف، الناس من تشخيص "أوميكرون" بأنفسهم. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T15:00+0000
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مجتمع
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وقال في محادثة مع "موسكو 24": "التهاب الحلق أكثر الأعراض شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بسلالة "أوميكرون" وأعراض سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه أعراض سارس، لذلك من السهل الخلط بينه وبين الزكام".ونصح الطبيب بإجراء اختبار خاص لأي مرض من أجل التأكد، حيث سيساعد ذلك في تحديد وجود أو عدم وجود فيروس كورونا في الجسم".وأشار إلى أنه فيما يتعلق بـ "أوميكرون"، فإن اختبار "بي سي آر" هو "الأكثر فعالية".وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، اليوم الاثنين، أن جائحة "كوفيد -19" تمر بمنعطف حرج، لكن العالم لديه الأدوات اللازمة لإنهاء هذه المرحلة.وقال المدير العام، متحدثًا في افتتاح الدورة 150 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "لقد دخلت الجائحة "كوفيد-19" عامها الثالث ونحن في منعطف حرج. ويجب أن نعمل معًا لإنهاء المرحلة الحادة من هذه الجائحة، ولا يمكننا تركها تستمر أكثر، مثيرة مزيد من الذعر أو الإهمال. ولدينا جميع الأدوات لإنهاء المرحلة الحادة من هذه الجائحة، لكن يجب أن نستخدمها (هذه الأدوات) بعدالة وحكمة".
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مجتمع

طبيب: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بـ"أوميكرون"

15:00 GMT 24.01.2022
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فحص رمز الاستجابة السريع قبل دخول مكان عام، قازان، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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حذر الطبيب، أليكسي فودوفوزوف، الناس من تشخيص "أوميكرون" بأنفسهم.
وقال في محادثة مع "موسكو 24": "التهاب الحلق أكثر الأعراض شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بسلالة "أوميكرون" وأعراض سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه أعراض سارس، لذلك من السهل الخلط بينه وبين الزكام".
ونصح الطبيب بإجراء اختبار خاص لأي مرض من أجل التأكد، حيث سيساعد ذلك في تحديد وجود أو عدم وجود فيروس كورونا في الجسم".
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بـ "أوميكرون"، فإن اختبار "بي سي آر" هو "الأكثر فعالية".
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، اليوم الاثنين، أن جائحة "كوفيد -19" تمر بمنعطف حرج، لكن العالم لديه الأدوات اللازمة لإنهاء هذه المرحلة.
وقال المدير العام، متحدثًا في افتتاح الدورة 150 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "لقد دخلت الجائحة "كوفيد-19" عامها الثالث ونحن في منعطف حرج. ويجب أن نعمل معًا لإنهاء المرحلة الحادة من هذه الجائحة، ولا يمكننا تركها تستمر أكثر، مثيرة مزيد من الذعر أو الإهمال. ولدينا جميع الأدوات لإنهاء المرحلة الحادة من هذه الجائحة، لكن يجب أن نستخدمها (هذه الأدوات) بعدالة وحكمة".
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