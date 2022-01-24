ظهور نسخة صينية من "إف-117"... صور

دخلت طائرة Lockheed F-117 Nighthawk ، أول طائرة شبح إنتاجية، خدمة القوات الجوية الأمريكية في عام 1983. توقف استخدامها القتالي بعد أن أسقط الدفاع الجوي اليوغوسلافي طائرة F-117 في عام 1997 باستخدام نظام إس-125 السوفييتي القديم. وبحسب قائد اللواء داني زولتان، فقد أصبح ذلك ممكنا بفضل إهمال الأمريكيين الذين سلكوا نفس الطريق. بالإضافة إلى ذلك، كانت هوائيات الإرسال والاستقبال للرادار المضاد للطائرات في أماكن مختلفة، ولم يتم تصميم تقنيات التخفي لهذا الغرض. يتم عرض العديد من أجزاء المقاتلة - بما في ذلك مظلة قمرة القيادة وخوذتها - في متحف الطيران في بلغراد. فكك السكان بقية القطع الأثرية للتذكارات. في وقت لاحق، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، نقلاً عن ضابط عسكري صربي لم تذكر اسمه، أن العملاء الصينيين كانوا يشترون بنشاط أجزاء F-117 من المزارعين - وبعض القطع الأثرية كانت "بحجم سيارة صغيرة". لذلك، عندما حلقت المقاتلة الشبح الصينية من طراز J-20 في السماء، سارع العديد من الخبراء في الولايات المتحدة إلى اتهام جمهورية الصين الشعبية باستخدام تقنية Nighthawk. ومع ذلك، لم يذكروا أنه في عهد الرئيس بيل كلينتون، زودت الشركات الأمريكية بكين بالعديد من التقنيات الأساسية اللازمة لإنتاج الطائرات الشبح. هكذا نقلت شركات BP America و Hexcel أسرار السلائف والمركبات إلى الصين، و Sikorsky - طريقة لحساب شكل بدن الطائرة، حسب موقع G2Bulletin.
ظهرت على الإنترنت أول صور عالية الجودة لنسخة من القاذفة الأمريكية المقاتلة من طراز F-117 والتي تم تركيبها في مدينة لويانغ الصينية على أراضي مصنع عسكري.
دخلت طائرة Lockheed F-117 Nighthawk ، أول طائرة شبح إنتاجية، خدمة القوات الجوية الأمريكية في عام 1983. توقف استخدامها القتالي بعد أن أسقط الدفاع الجوي اليوغوسلافي طائرة F-117 في عام 1997 باستخدام نظام إس-125 السوفييتي القديم.
中国のF117の模型。十数年前から存在は確認されていたが、鮮明な写真は恐らく初。
A Model of F117 of China. It was confirmed since decades but perhaps vivid picture is first time.
وبحسب قائد اللواء داني زولتان، فقد أصبح ذلك ممكنا بفضل إهمال الأمريكيين الذين سلكوا نفس الطريق. بالإضافة إلى ذلك، كانت هوائيات الإرسال والاستقبال للرادار المضاد للطائرات في أماكن مختلفة، ولم يتم تصميم تقنيات التخفي لهذا الغرض. يتم عرض العديد من أجزاء المقاتلة - بما في ذلك مظلة قمرة القيادة وخوذتها - في متحف الطيران في بلغراد. فكك السكان بقية القطع الأثرية للتذكارات.
في وقت لاحق، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، نقلاً عن ضابط عسكري صربي لم تذكر اسمه، أن العملاء الصينيين كانوا يشترون بنشاط أجزاء F-117 من المزارعين - وبعض القطع الأثرية كانت "بحجم سيارة صغيرة". لذلك، عندما حلقت المقاتلة الشبح الصينية من طراز J-20 في السماء، سارع العديد من الخبراء في الولايات المتحدة إلى اتهام جمهورية الصين الشعبية باستخدام تقنية Nighthawk. ومع ذلك، لم يذكروا أنه في عهد الرئيس بيل كلينتون، زودت الشركات الأمريكية بكين بالعديد من التقنيات الأساسية اللازمة لإنتاج الطائرات الشبح. هكذا نقلت شركات BP America و Hexcel أسرار السلائف والمركبات إلى الصين، و Sikorsky - طريقة لحساب شكل بدن الطائرة، حسب موقع G2Bulletin.