https://arabic.sputniknews.com/20220124/عقيلة-صالح-حكومة-الدبيبة-انتهت-ونرفض-التدخل-في-الشأن-الليبي-من-أي-دولة-أجنبية-1057028049.html

عقيلة صالح: حكومة الدبيبة انتهت ونرفض التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية

عقيلة صالح: حكومة الدبيبة انتهت ونرفض التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية

أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رفض التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، مشيرا إلى أن موضوع بقاء الحكومة من عدمه يحسم داخل قاعة... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T14:33+0000

2022-01-24T14:33+0000

2022-01-24T14:33+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب، إن الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، مضيفا: "إذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".وأشار إلى أن ليبيا في مرحلة مفصلية خطيرة جدًا، مشددا على ضرورة تدارك الأمر وتحمل المسؤولية.ودعا مجلس الدولة أن يكون له دور في عملية المصالحة رغم أنها من مهام المجلس الرئاسي الليبي لكن الأخير لم يقم بمهامهم بشأنه، مطالبا بوضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات الليبية، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب.وأضاف: "في حالة نجحنا في الوصول إلى دستور دائم ستتم إجراء الانتخابات، وربما تفشل اللجنة وندخل في مراحل انتقالية أخرى، ولكن الأهم مصير السلطة التنفيذية لأن المواطن جائع ولا يهمه الدستور أو القانون وما إلى ذلك".وقال عقيلة صالح: "نحن في حاجة إلى الغذاء والدواء والصحة، وهذه مهمة السلطة التنفيذية، موضوع الحكومة نحن لا نقبل الدفاع عنها وقطعا انتهت مدتها، ونحن هنا نقرر استمرارها أو تغييرها"، مضيفا: "إذا رأيتم أن الدبيبة يصلح لقيادة الحكومة من جديد فعليه أن يقدم تشكيلة جديدة بكامل أعضائها وتمنح الثقة من المجلس".وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، دعا أمس الأحد، الأطراف في الأزمة السياسية للاستفتاء أولا على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كأساس للعملية الانتخابية، بعد أسابيع من الإخفاق في إطلاق الانتخابات العامة وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.وقال الدبيبة خلال ملتقى حمل عنوان "الدستور أولا"، "نحن في أشد الحاجة اليوم لدستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور"، مضيفا، "مشكلتنا اليوم في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب".وتابع الدبيبة، "أحث كل الأطراف بدعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب لأي مسارات ليس لها عنوان أو هدف"، داعيا الليبيين لعدم السماح بما وصفه "بإطالة المرحلة الانتقالية مرة أخرى".ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

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أخبار ليبيا اليوم