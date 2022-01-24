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غازبروم: أوروبا استهلكت نحو 70% من احتياطي الغاز الطبيعي
غازبروم: أوروبا استهلكت نحو 70% من احتياطي الغاز الطبيعي
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية استخدمت أكثر من 70% من الغاز الاحتياطي الذي يضخ خلال الصيف من منشآت التخزين تحت الأرض في... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T18:01+0000
2022-01-24T18:05+0000
اقتصاد
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على "تيلغرام": "وفقا لبيانات جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، فاعتبارا من 22 كانون الثاني/ يناير، انخفض حجم الغاز النشط في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية بنسبة 26% (بمقدار 14.9 مليار متر مكعب) عن العام الماضي".وأضافت أن الدول الأوروبية سحبت أكثر من 70% من حجم الغاز الذي تم ضخه خلال موسم الصيف. وفي 22 كانون الثاني / يناير بلغت نسبة الاستخراج 71.8%، أي 34.3 مليار متر مكعب من الغاز، وتبلغ الاحتياطات 1.85 مليار متر مكعب أقل من الحد الأدنى لهذا التاريخ".وأشارت إلى أن مستوى المخزونات في مرافق البنية التحتية للغاز في أوروبا منذ 11 كانون الثاني/ يناير "انتقل إلى منطقة أدنى مستوياتها القياسية على مدار عدة سنوات".وفي وقت سابق وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بأنها مثال ساطع على هستيريا المعلومات المضللة، مشيرا إلى أن روسيا دائما تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم تعط سببا للشك في موثوقيتها.
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اقتصاد, العالم

غازبروم: أوروبا استهلكت نحو 70% من احتياطي الغاز الطبيعي

18:01 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 18:05 GMT 24.01.2022)
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية استخدمت أكثر من 70% من الغاز الاحتياطي الذي يضخ خلال الصيف من منشآت التخزين تحت الأرض في المنطقة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على "تيلغرام": "وفقا لبيانات جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، فاعتبارا من 22 كانون الثاني/ يناير، انخفض حجم الغاز النشط في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية بنسبة 26% (بمقدار 14.9 مليار متر مكعب) عن العام الماضي".
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وأضافت أن الدول الأوروبية سحبت أكثر من 70% من حجم الغاز الذي تم ضخه خلال موسم الصيف. وفي 22 كانون الثاني / يناير بلغت نسبة الاستخراج 71.8%، أي 34.3 مليار متر مكعب من الغاز، وتبلغ الاحتياطات 1.85 مليار متر مكعب أقل من الحد الأدنى لهذا التاريخ".
وأشارت إلى أن مستوى المخزونات في مرافق البنية التحتية للغاز في أوروبا منذ 11 كانون الثاني/ يناير "انتقل إلى منطقة أدنى مستوياتها القياسية على مدار عدة سنوات".
وفي وقت سابق وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مزاعم احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بأنها مثال ساطع على هستيريا المعلومات المضللة، مشيرا إلى أن روسيا دائما تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم تعط سببا للشك في موثوقيتها.
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